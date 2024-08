¿Qué debe hacer Colombia tras la ratificación en Venezuela de Maduro como presidente reelecto? Expertos opinan

El pasado 28 de julio se llevaron a cabo los comicios electorales en Venezuela. En esa ocasión, la líder opositora María Corina Machado y Edmundo González, candidato a la Presidencia, llegaban a la contienda electoral con un solo motivo: ganar las elecciones y que el dictador Nicolás Maduro no lograra robárselas.

En las pasadas elecciones, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela dio como ganador a Nicolás Maduro con un porcentaje del 51,95 % de los votos frente al 43,18 % del candidato opositor Edmundo González. Desde ese instante no se han publicado las actas y los documentos oficiales respectivos que respalden el veredicto final de la victoria de Maduro.

En las últimas horas, los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) han considerado válidos los resultados que dio el Consejo Nacional Electoral (CNE) y que dieron como vencedor a Nicolás Maduro, advirtiendo que no hay discrepancias entre los datos de las máquinas de votación y los datos facilitados para ratificar a Maduro como presidente.

¿Qué dicen los analistas?

“Es algo previsible y algo que no causa sorpresa porque todos esos órganos en Venezuela están coartados por Maduro. Entonces, digamos que sorpresa en ese caso no hubo. Eso marca una situación compleja para el gobierno del presidente Petro, en la medida que no han mostrado las actas o documentos que certifiquen la victoria de Maduro y, en esa medida, pues la situación se torna muy complicada. Colombia debería seguir exigiendo que se muestren las actas”, dijo Ricardo Abello, profesor de derecho internacional de la Universidad del Rosario, en diálogo con SEMANA.