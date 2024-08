Maduro habla tras propuesta de Petro de repetir elecciones y se despacha contra Biden. “Da una opinión y a la media hora lo desmienten”

“Yo no practico la diplomacia de micrófono, no lo practico jamás”, señaló el mandatario al equipo de prensa oficial. Si no, uno entonces se convierte en consejero de los demás países”. El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva sugirió más temprano celebrar nuevas elecciones con “la participación de todos los candidatos (...) y dejar que observadores de todo el mundo vayan a ver las elecciones”.