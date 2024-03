¿Qué opina María Isabel? La reveladora encuesta de la Andi

Pero los resultados de la encuesta no significan que no haya que invertir en la salud de las zonas rurales, lo cual no significa como se ha dicho insistentemente, tener que demoler lo que ya está construido imponiendo un sistema de salud totalmente público, lo cual da pánico, para que nos pase lo que acabamos de ver con 40 simples carrotanques en La Guajira, que no solo contrataron a más de su valor comercial, sino que tampoco funcionarán para el cometido con miras al cual fueron adquiridos.