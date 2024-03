“Se acabó el discursito ese del ‘golpe blando’, de que él es la víctima”: así avanzan marchas de los inconformes con Gobierno Petro

“Contundente mensaje. Esta es la luz, colombianos, al final del túnel; reservistas, pensionados, empresarios, gente de a pie que le dice ‘no al mal Gobierno, no al abandono de la ciudadanía con los violentos, no a la impunidad’ (...) Se acabó el discursito ese del ‘golpe blando’, de que él es la víctima. Aquí lo que hay es democracia. Ciudadanos, colombianos, manifestándose en paz en apoyo a la Corte Suprema de Justicia y a la democracia colombiana”, dijo Gómez desde la Plaza de Bolívar en Bogotá, este miércoles 6 de marzo.

Por su parte, el senador David Luna, del partido Cambio Radical, también presente en la marcha desde la Plaza de Bolívar, dijo que no permitirá que el Gobierno Petro “ponga en riesgo la salud de los colombianos”.

El congresista Luna también le pidió al Gobierno Petro que “ no vaya a malgastar el presupuesto de más de 80 billones de pesos que lamentablemente quiere poner al servicio de la politiquería . Acá hay una gran cantidad de pacientes y ciudadanos que están exigiendo que haya control territorial, que haya seguridad”.

“A dejar atrás la miseria, la pobreza, la delincuencia que representa este Gobierno (...) hoy estamos uniendo a Colombia, trascendiendo a las ideologías políticas con el propósito de defender la democracia y la libertad. Le hemos dicho a la Corte Suprema que no se deje presionar y que los apoyamos. Al Congreso, que no sea cómplice de las reformas que le hacen daño al país. Y a Gustavo Petro, que no gobierne para una minoría violenta, sino que gobierne para todos los colombianos”, dijo el senador Uribe en Vicky en Semana, desde la Plaza de Bolívar en Bogotá.