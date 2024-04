¿Qué opina María Isabel? La volteada del partido Liberal

Pero de un día para otro, quién sabe endulzados por qué tipo de mermelada, los liberales dieron un giro y resolvieron apoyar al Gobierno con dos diferencias sobre la ponencia gubernamental. La primera, que no serían tres salarios mínimos, sino 2.3 los que los colombianos tendrán la obligación de aportar a Colpensiones. Antes de optar por invertir los ahorros para el final de su vida en un fondo privado de pensiones.

¿Y creen los liberales que calman su conciencia bajando este umbral confiscatorio de 3 a 2.3 salarios mínimos? Pues caramba. Ante la mala fama de Colpensiones como administrador y particularmente la de su actual gerente, Jaime Dussán, sobre el que he recomendado a sus eventuales compañeros de oficina, que, por si acaso, echen llave al cajón de sus escritorios.

El Partido Liberal ahora propone, como segunda vía para calmar su conciencia, que ese 2.3 de salarios que los colombianos van a aportar, no vayan a parar a Colpensiones, sino que hagan una estación independiente, por ejemplo en el Banco de la República.

Con 58 artículos de la reforma ya aprobados y completados dos de los cuatro debates necesarios, los expertos se preguntan con toda la razón , si a la función del Banco de la República de manejar las reservas internacionales puede añadirse y puede ser equiparable y paralela la de manejar los ahorros pensionales de los colombianos, porque para eso no fue inventado el banco y si eso lo puede hacer sin recurrir a contratar administradores de portafolio independientes y ajenos al cuerpo del banco.

Entre tanto, los expertos continúan recomendando que el porcentaje de los salarios obligatorios para depositar en comprensiones bajen de 2.3 a 1.5. Total, la reforma avanza, pero no hay luz al final del túnel, como sucede con las posibilidades de un racionamiento energético en el país, sobre el cual el túnel se ve negro.

¿Qué opina María Isabel? La extraña misión de Lula y Petro

Es el caso de María Corina Machado, a la que ya sacó de un pastoreo, y a su eventual sucesora, Corina Yoris, que no ha logrado ni siquiera inscribirse como candidata sustituta ante la inhabilitación de Machado para las próximas elecciones de julio, luego de que esta ganó unas primarias con el 90% de los votos.

Pero aquí viene lo más raro, Lula y Petro se han dirigido al gobierno venezolano para la exótica petición de que cualquiera que sea cualesquiera que sean los resultados de esas elecciones en las que como hemos visto, Maduro no tiene contrincantes, porque a la segunda Corina tampoco le han dejado inscribir, garantice el derecho a la vida de cualquiera que sea el perdedor, ni siquiera el ganador el perdedor de estas elecciones, que se garanticen sus derechos y que se le den las garantías políticas que merece cualquier ser humano.

Y Petro añadió una de esas frases ininteligibles de su repertorio, “hablamos obviamente de la Selva Amazónica que debe ser”. Sin embargo, me pregunto a cuántos mandatarios del mundo se dirigen dos presidentes pidiéndole el respeto a la vida porque quien pueda llegar a perder las elecciones, ¿esa es la labor democrática por la que sacan la cara Lula y Petro?

Si los dos líderes no confían en que Maduro llegue a respetar el derecho a la vida de sus contrincantes, incluso de sus perdedores, ¿no es más lógico que rompan sus relaciones con ese régimen y que no lo ajonjolien porque no garantiza el derecho a la vida de sus adversarios?, ¿no se trata de un exótico acto de intervención en una supuesta democracia?