¿Qué opina María Isabel? Lo que dicen las marchas de ayer

A las calles de las principales ciudades se sumó un clamor común, el de ‘fuera Petro’, ya dirán desde ese lado que es la prueba de que lo quieren tumbar, o como ya dijo el presidente Petro, con su lápiz a bordo, que se ha convertido en una especie de muletilla, que se trata de ciudadanos que no admiten el cambio, porque siempre habrá gente que no quiere perder sus privilegios y que tampoco quiere que viejos y viejas reciban una ayuda que será incrementada a partir de los 80 años.

¿Quién diría miedo? De inmediato se escucharían voces alegando que se quiere vulnerarles el derecho a la protesta popular, pero no, así como unos marchan por una causa con todo su derecho mientras no fomenten la violencia. Otros con el mismo derecho marchan en contra y no es un pecado estar discutiendo las reformas que planea el Gobierno que no generan confianza, sino un miedo terrible de que terminen destruyendo lo que sí funciona en el país, principalmente la salud.