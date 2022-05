¿Quién es Fajardo en la relación? Margarita Rosa de Francisco le manda un sablazo

Margarita Rosa de Francisco le ha puesto varias veces sabor y picante a la campaña presidencial. Su apoyo sin condiciones a Gustavo Petro ha dado mucho de qué hablar y así como ha generado polémica, también le ha significado muchos elogios. En la madrugada de este jueves, la actriz le mandó un tuit que ha levantado comentarios a Fajardo.

“Fajardo vendría siendo como el ´passive-aggressive´ de la relación”, trinó. El candidato de la Centro Esperanza ha venido cayendo en las encuestas y no se le ha visto muy contento últimamente.

Fajardo vendría siendo como el “passive-aggressive” de la relación. — Margarita Rosa (@Margaritarosadf) May 26, 2022

En el debate definitivo de SEMANA y El Tiempo, Fajardo había dicho: “Nunca he estado amenazado, nunca he amenazado a nadie, no inspiro miedo, yo no inspiro rabia. Ya el país sabe bastante de corruptos y violentos. No he comprobado un voto. Honro la palabra decencia. No inspiro nada; soy una gran amenaza para los corruptos”. La expresión de “no inspiro nada” les sacó risas a muchos.