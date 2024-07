Recién nombrada Ministra de Justicia, afirma que la Constitución tiene “mecanismos efectivos” para reformarla

La ministra Buitrago aseguró que “lo que yo he entendido del ministro del Interior claramente es que lo va a someter, de acuerdo a la Constitución Política, a lo que manda esa misma Carta y va a ser a largo plazo. Hasta que no se genere un marco real sobre lo que pretende establecer en ese cambio el ministro Cristo, pues no podemos anticiparnos. Lo que sí ya dejó claro el ministro Cristo es dentro de la Constitución del 91 y a largo plazo”.

“El marco actual genera dos problemas, uno que tiene que ver con un proceso transicional de paz que no fue contemplado por la constituyente, a pesar de que se considera una ganancia de otro proceso de paz, que fue fallido. Pero no tienen normas tampoco para la criminalidad actual y para la actuación concreta de la criminalidad y de los modelos de desmovilización, en eso tenemos que ser conscientes y tenemos que mirar que desde ese punto de vista hay grandes diferencias y el ministro cristo tiene la palabra como parte del ministerio del interior” agregó la ministra Buitrago.

El presidente Gustavo Petro volvió a referirse a la idea de un “poder constituyente”. Dijo que no le importa si es concretado en su gobierno o en otro, pero que debería convocarse ya. “A mí no me interesa si el poder constituyente se concreta en mi gobierno o después, eso lo determina la gente misma. Me interesa que se convoque ya, que el pueblo se declare en poder”, aseguró Petro.