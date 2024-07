“Las noticias falsas son hoy un grave riesgo electoral”: Juan Carlos Galindo

SEMANA: Cada elección debe implicar enormes desafíos. ¿Cómo siente que ha cambiado la política en estos años?

J.C.G.: No quisiera hablar de la política, pero sí le puedo contar cómo han cambiado los procesos electorales, porque trabajo en estos temas desde mucho antes de ser registrador. En las elecciones de 2002, yo era procurador delegado ante el Consejo de Estado y presentamos una demanda de nulidad de la elección de Senado de la República, y se anularon miles de votos. Lo cuento para explicarle que desde esa época y hasta hoy ha habido un giro total. Antes las elecciones no se controlaban porque no existía ni la conciencia sobre la importancia del control por parte de las autoridades, ni tampoco la tecnología para combatir los carruseles, los votos cantados y todas esas maniobras para alterar fraudulentamente los resultados. Eso ya no pasa. Hoy hay muchísimos ojos en el proceso, muchos mecanismos de control y una gran cantidad de información en manos de las campañas y de los ciudadanos.

SEMANA: ¿Qué ha permitido este giro?

J.C.G.: El verdadero cambio lo trajo la tecnología. Hoy existen sistemas que permiten reportar en tiempo real cómo se desarrollan las jornadas. Se digitalizan todos los documentos electorales. Para octubre vamos a tener una mejora muy sustancial. Por primera vez, vamos a digitalizar el formulario E-14 de claveros, el que se utiliza en los escrutinios. Se podrán confrontar las imágenes de los dos ejemplares, el de delegados y el de claveros. Los partidos y movimientos políticos contarán, en tiempo real, con la información del desarrollo de los escrutinios, con la información del mesa a mesa. Antes este proceso se hacía proyectando un video beam con los representantes de los partidos, y esto va a facilitar mucho el trabajo de los escrutadores y del control ciudadano.

SEMANA: La tecnología es un arma de doble filo. Por un lado, son entendibles esas mejoras en el proceso, por el otro las redes sociales hoy también impactan de manera negativa la democracia. ¿Lo siente así?

J.C.G.: Sí, desde este punto de vista el cambio ha sido muy grande. Hoy la desinformación y las noticias falsas constituyen un verdadero riesgo electoral. Una información errada puede poner en riesgo el proceso, porque en muchos casos lo que se busca es crear pánico y desconfianza en las instituciones. Entonces, una alerta falsa en redes sociales puede conducir a que en la vida real exista el riesgo de que, por ejemplo, la gente termine quemando los tarjetones, las mesas de votaciones, los tarjetones, que no vote, etcétera. Nosotros nos tomamos muy en serio esas noticias falsas, por eso tenemos un programa #verdadelecciones2019, que entre otras cosas utiliza un sistema de inteligencia artificial para monitorear las conversaciones de redes que pueden tener este tipo de desinformación, y que nos permitirá corregir los falsos contenidos y difundirlos nuevamente por las redes. En la propia página web de la Registraduría se podrán verificar las noticias falsas y la información verdadera del proceso electoral.

"En octubre habrá 117.830 candidatos y 108.300 mesas, el mayor número hasta el momento".

SEMANA: ¿Ese riesgo está medido hoy?

J.C.G.: Es muy difícil de medir con anticipación. Esos mensajes pueden crecer como espuma y crear dificultades de gobernanza. Este año, un estudio de MIT comprobó que la gente comparte las noticias falsas un 70 por ciento más que las reales y que viajan seis veces más rápido. Nosotros eso lo hemos vivido. En el plebiscito, por ejemplo, comenzó a circular una información falsa sobre unos supuestos esferos borrables que se iban a utilizar para alterar los resultados. Salía un señor mostrando que con un secador se podía correr la tinta en los tarjetones. Eso era no solo falso, sino absurdo porque habría implicado que en cada puesto de votación hubiera un secador, pero en su momento hizo mucho daño. Por eso,impulsamos la firma de un Pacto Ético por la Información, que fue suscrito por los directores de todos los partidos y movimientos políticos, en el cual se comprometieron a la lealtad informativa.