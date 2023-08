Rodolfo Hernández niega que haya sido operado por un tumor en el colon

No obstante, el exalcalde ha confirmado su lucha contra el cáncer aseverando que había iniciado su tratamiento oncológico en el Centro de Rehabilitación de Investigación sobre Cáncer Luis Carlos Sarmiento Angulo.

Hernández, a través de sus redes sociales expresó que “Me entregaron los exámenes y me fui para el para el CTIC allá es un hotel, yo quede sorprendido. Este cáncer que tengo necesita 2 etapas, una que es la quimioterapia. otra es dieta draconiana quitar todo lo ácido, comer cosas alcalinas, incrementar el ejercicio y el trabajo. Finalmente la cirugía” .

Hace casi dos meses, el 18 de junio, el ingeniero dio a conocer que la presencia del cáncer se descubrió al sentirse con malestar de llenura en reiteradas ocasiones, al expresar que “Me fui a Colsanitas, me sacaron sangre, me dijeron que tenía anemia, que estaba perdiendo glóbulos rojos, es decir, que estaba sangrando que podría ser úlcera o cáncer, me detectaron cáncer de colon”, añadiendo “Este cáncer que tengo es de dos etapas, una, quimioterapia, dieta y comer cosas alcalinas, ejercicio duplicarlo en fuerza y tiempo y operación”.