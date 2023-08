Atención: Procuraduría confirma suspensión por 4 meses contra el exalcalde Rodolfo Hernández por haber irrespetado a un veedor ciudadano

Igualmente, manifestó que Hernández sabía de las consecuencias que podrían acarrear sus acciones, ya que no era la primera vez que ocurría al estar vinculado a otras investigaciones por su conducta con funcionarios públicos y ciudadanos.

Como Hernández ya no ocupa función del cargo, la sanción son salarios mensuales devengados en el momento que cometió la falta, lo que equivaldría a un poco más de 62 millones de pesos.

“La Procuraduría no me inhabilitó, son mentiras suyas, es su mente la que dice eso”: Rodolfo Hernández a una periodista

El excandidato presidencial Rodolfo Hernández no deja de generar controversia. Este jueves, el pasado 13 de julio, el hoy candidato a la Gobernación de Santander se encontró con la periodista Laura Basto y le dijo que él no estaba inhabilitado por la Procuraduría.

Según las imágenes que Basto divulgó a través de sus redes sociales, el ingeniero está en un sitio donde se refiere a un grupo de hombres sobre sus procesos con la justicia. “De los cuales, el 40 % (de los procesos) son penales, no me robé ni 10 centavos. Inventan hasta mierda”, dijo él, mientras sus interlocutores reían.

#Exclusivo | El ing. Rodolfo Hernández me dijo que su inhabilidad son mentiras mías y que es mi mente la que dice eso. 🤔

Acto seguido, ingresó a un ascensor y Basto no se quedó atrás.

“¿Apoyará a algún candidato a la Alcaldía de Bucaramanga?”, interrogó la comunicadora, y él le respondió que aún no sabía y le contó que estaba analizando el tema.

Hernández, quien evadió la prensa, no quiso responder por la decisión de la Corte Interamericana de Justicia de La Haya que falló en favor de Colombia frente a su disputa por el mar territorial con Nicaragua, pero sí lo hizo frente a su más reciente fallo de sanción y destitución por 14 años de la Procuraduría General por el escándalo de Vitalogic.

“Eso no me inhabilitó, son mentiras suyas, es su mente la que dice eso. Eso no dice la Procuraduría”, respondió el constructor, mientras señaló a la periodista y evacuó el ascensor.