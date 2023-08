“Lo que está pasando en el país es el resultado de una elección manipulada por intereses oscuros”: Rodolfo Hernández a Gustavo Petro

Este lunes, 7 de agosto, cuando se cumple el primer año de Gobierno del presidente Gustavo Petro, Rodolfo Hernández, excandidato presidencial, hizo un balance de lo que, a su parecer, tiene en las “sombras” al país.

Rodolfo Hernández. | Foto: ALEXANDRA RUIZ POVEDA

“Presidente Gustavo Petro, he decidido hacerle esta carta abierta a los colombianos. Mi abuela materna, Lola, siempre me dijo que para las verdades, el tiempo. Y que muchas veces el silencio es la mejor respuesta. Lo que está pasando en el país es el resultado de una elección que terminó manipulada por intereses oscuros. Yo estaba seguro de que ganaría la Presidencia. Las matemáticas eran claras. Petro tenía un techo. Con lo que yo no contaba era con la manipulación que los corruptos de Colombia iban a hacer a última hora”, aseguró Hernández.

Y agregó: “Días antes de la segunda vuelta, recibí información de que había un claro plan para matarme. Y, en su momento, yo le avisé a los colombianos. Yo creo que me faltó la valentía que tuvo Luis Carlos Galán o la que tuvo Jaime Garzón o la de Gaitán. Gracias a eso, estoy vivo. Las últimas dos semanas nos tocó encerrarnos con mi familia, con mis hijos y con mis nietos. Lo que está saliendo a la luz es un poquito de todo lo que me hicieron”.

#EnVivo | Carta abierta a los colombianos https://t.co/rchMdOnc3O — Ing Rodolfo Hernandez 🇨🇴! (@ingrodolfohdez) August 8, 2023

Para el exalcalde de Bucaramanga, “los verdaderos culpables de lo que hoy está viviendo el país son los politiqueros que le tuvieron más miedo al que les iba a quitar la chequera y a la izquierda de Petro. Porque si algo se demostró en Bucaramanga, cuando fui alcalde, es que politiquero, ladrón, cuando le quitan la chequera, se quema. Hoy, todos quieren desmarcarse, recogen firmas para verse independientes y lo critican cuando ellos fueron los que lo subieron. Roy Barreras, Benedetti, Ñoño Elías, Musa Bezaile, Zamper, La Gata y una larga lista que ustedes conocen”.

Hernández también aprovechó para lanzar una fuerte pulla a quienes “se fueron a donde Petro en lugar de apoyar a un santandereano”.

“En Santander, el clan Aguilar, los Tavera, Héctor Mantilla, los Díaz Mateus, Ferley Sierra, Juan Carlos Cárdenas, entre otros, que se fueron a donde Petro en lugar de apoyar a un santandereano. Perdimos por 360.000 votos. Nos faltó el centavo para el peso, para destruir de raíz la enfermedad que tiene Colombia”.

El ingeniero Rodolfo Hernández. | Foto: AUTOR ANÓNIMO.

Algo que tiene claro el excandidato presidencial es que “Petro no iba a ganar, lo eligió la politiquería”. A su parecer, “los partidos tradicionales de siempre no les importa la ideología, les importa tener un presidente con que puedan negociar. Ese no era yo”.

“Soy consciente que perdí porque morí en mi ley. No quise alearme con ningún politiquero. Orgullosos tenemos que sentirnos los 10.605.000 colombianos (que votaron por él)”, enfatizó.

Para el líder del partido Liga de Gobernantes Anticorrupción, Colombia va de “mal en peor”, ya que “hace un año el país estaba mal. Hoy continúa en las mismas condiciones porque el Gobierno llegó en la mano de los mismos. Continúa el alto gasto, continúa el hambre, continúa la violencia, continúa la mermelada, continúa todo como estaba. Si Colombia no tiene un presidente que actúe libre de compromisos políticos, nunca, nunca va a ocurrir un cambio”.

“Hoy, en la etapa más madura de mi vida, debo manifestarle al presidente Gustavo Petro que tiene una gran responsabilidad de responderle a Colombia y cumplir lo que prometió, un cambio verdadero. Pero sepan que ningún cambio que sea bueno para Colombia puede suceder de la mano de los politiqueros que lo tienen, al país sumergido en la pobreza. Hoy, mi solidaridad está con Colombia, mi gratitud infinita por los que se echaron al hombro mi campaña. Medio país, los colombianos que sin recibir nada a cambio, votaron de corazón”, agregó.

Y terminó diciendo: “Posdata, de por Dios, señor presidente Petro, no más impuestos, no más deudas. A Colombia no le falta plata, Le sobran ladrones”.