"Santrich debe ser extraditado": alcalde de Medellín

Las voces desde las regiones a favor y en contra de la decisión de la JEP sobre el excomandante guerrillero Jesús Santrich, que recuperó la libertad después de 13 meses en la Cárcel Picota en Bogotá, no se hicieron esperar.

La más enfáticas fueron las de los mandatarios de Medellín y Barranquilla, que rechazaron de forma vehemente la decisión.

"Santrich debe ser extraditado. Es un narcotraficante. La posición del Procurador de apelar la decisión de la JEP abre una puerta de esperanza. Apoyo la posición expresada por el presidente Duque", dijo el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

Por su parte, el alcalde de Barranquilla, Alex Char, también demostró su desacuerdo con la decisión. “El país está pasando por un trance complicadísimo. Acabo de enterarme que un juez autorizó su libertad por un habeas corpus. Por otro lado uno ve unos videos que demuestran su compromiso con la delincuencia y el narcotráfico. A mí me parece que la Fiscalía tenía suficiente investigación para que se le demostrara a la justicia especial que había delinquido después del acuerdo y que no había razones para que estuviera libre hoy", dijo el mandatario. Agregó que espera que "los argumentos del Procurador, las apelaciones y demás permitan recomponer la justicia, por el bienestar del país".

Dentro de las reacciones también estuvieron quienes llamaron a la cordura. Carlos Felipe Córdoba, Contralor General de la República, también presente en el evento, hizo un llamado a la calma. "Prudencia. Ahí está la institucionalidad. El señor Procurador general acaba de decir que apelará la decisión. Hay que esperar", aseguró.

En esa misma línea estuvo Pedro Vicente Obando, alcalde de Pasto: "Mi posición es de calma. De prudencia. Ni aquí ni allá. En este momento tan complicado del país, en cualquier parte que nos pongamos es dañino", dijo.

El alcalde de Cali, Maurice Armitage, se mostró en esa misma línea. "No quiero afectar la paz. Por eso no me pronuncio. Lo que queremos es que Colombia no se divida más".

De otro lado, alcaldes como Enrique Peñalosa y Guillermo Alfonso Jaramillo, de Bogotá e Ibagué respectivamente, se mostraron receptivos con la decisión.

"Respeto a las instituciones. Respeto a la JEP", dijo Peñalosa.

Jaramillo, por su parte, sostuvo que lo que hay que hacer es que con la libertad de Santrich, y su consecuente posesión en el Congreso, la Corte Suprema inicie un proceso de investigación y sanción. "Debe ser como les corresponde a todos y cada uno de los parlamentarios que deben responder ante la justicia", explicó.