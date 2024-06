Fecode levantó paro nacional de maestros y le mandó contundente mensaje al Gobierno Petro

Luego, añadió: “Las luchas en las calles y la movilización llevaron a hundir este proyecto. Queda claro en este gran propósito de que nuestra lucha es estratégica, que no vamos a renunciar. Esa situación tramposa pretendía involucrar a los maestros para romper la estabilidad”.

📡 Transmisión en vivo 📹 Junta Nacional y Comité Ejecutivo de FECODE desde la Plaza de Bolívar de Bogotá 📲 Informe y decisiones sobre el Paro Nacional Permanente ⏰9:30 am 🗓️ 20 de junio 🟣Por YouTube https://t.co/dag3vfhLye

Hay que mencionar que el presidente del Congreso, Iván Name, confirmó este miércoles que la reforma a la educación, que estaba pendiente de su último debate en la plenaria del Senado, no fue agendada, pues señaló que era prácticamente imposible abordar esa discusión cuando existían tres ponencias más.

“No hemos logrado consensos, por lo que no estará en el orden del día, eso quiere decir que sin consensos no se puede tramitar. Cuando hay tres ponencias se necesita un acuerdo mínimo y estamos a un día para terminar la legislatura, así que será muy difícil”, sentenció Name.