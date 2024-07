Seis congresistas y el secretario del Senado aterrizarán como testigos en investigación contra Iván Name por caso UNGRD

La Corte Suprema de Justicia investiga al saliente presidente del Senado, Iván Name, por los delicados señalamientos que hizo el exdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla, en su contra sobre una posible alianza criminal para apoyar las reformas del Gobierno Petro. Según Pinilla, a Name se le entregaron 3.000 millones de pesos que habrían salido del contrato de los carrotanques para suministrar agua potable en La Guajira, para supuestamente comprar su conciencia a favor de las iniciativas legislativas del Congreso.

“al doctor Name y al doctor Calle…. la orden de proveeduría se hace el 12 de octubre (2023), en un par de horas. Lo que yo hago es que le digo a un contratista que es de la Unidad: ‘Venga, hágame un favor, présteme 4.000 millones de pesos… Ese contratista me presta los 4.000 millones y son los que yo posteriormente entrego. Había un afán muy grande de entregar el recurso, pero yo no había encontrado la forma de hacerlo, claro, porque no teníamos presupuesto”, le contó Pinilla a esta revista.