Semana crucial, esto es lo que tiene pendiente el Congreso antes de cerrar Legislatura

1. Techo al incremento del impuesto predial

De 9 artículos ya se han aprobado 7, y solo falta el número 2 y el 9 (vigencia). El problema es que el 2 es precisamente la médula espinal del proyecto de ley. El artículo busca establecer una escala progresiva en el cobro del impuesto predial, cuidando de que no supere el 30 por ciento del valor comercial, ya que, en los últimos años, en algunas ciudades se ha disparado este cobro hasta incrementos que resultan imposibles de afrontar para los contribuyentes.

2. Ley de Educación no puede debatirse en extras

Aunque aún no hay ninguna indicación de si el Gobierno terminará convocando a sesiones extras, lo más probable es que no, porque uno de los proyectos más importantes que falta en la agenda Legislativa, es el de la Ley Estatutaria de Educación, y, según confirmó en SEMANA Gregorio Eljach, secretario general del Senado, no se puede debatir en extras.