Aunque fue declarada insubsistente, directora nacional de Bomberos se aferra al cargo y dice que Petro es el único que puede sacarla

El ministro Benedetti aseguró que todo esto se dio porque Bomberos había ejecutado contratos por 15 mil millones de pesos y se habían bloqueado 32 mil más mediante un Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP). Por esa razón, pidió un informe detallado de los gastos y al no tener la información se tomó la decisión de separarla del cargo.

Así mismo, señaló que la renuncia se le pidió de manera informal por parte de un asesor del Ministerio del Interior y no por el titular de la cartera. “Aclaro rotundamente que no he recibido ninguna comunicación formal, ni escrita, verbal, ni por correo electrónico por parte del Ministerio del Interior para realizar mesas de trabajo”, reiteró.