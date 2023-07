Susana Muhamad alertó que sin la unión del Ejército y los indígenas, los niños perdidos en la selva hubieran muerto

Una nefasta predicción realizó la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, sobre el resultado que hubiera tenido el caso de los niños perdidos en la selva que duraron más de 40 días deambulando por la maleza del Caquetá, tras sobrevivir a un accidente aéreo de una avioneta que generó conmoción en el país.

La alta funcionaria del Gobierno nacional, afirmó que si el Ejército y la comunidad ancestral indígena no sellan una alianza para la búsqueda de los cuatro hermanos, el resultado hubiera sido catastrófico, dijo que los menores habrían muerto.

“Un poco como en la situación de los cuatro niños perdidos en la selva, si no es porque el Ejército colombiano y el saber ancestral de los pueblos indígenas se unen para encontrar a estos niños en la selva, y si no es por su conocimiento, la vida de sus niños no hubiera podido ser salvada”, sostuvo Muhamad.

El piloto de la avioneta reportó fallas técnicas, intentó aterrizar de emergencia, pero la aeronave se precipitó a tierra sobre una montaña. - Foto: COLOMBIAN MILITARY FORCES

También aseguró en su declaración en medio del evento de la preparación para la Cumbre Amazónica: “Es una lección también para todos. Si no unimos el conocimiento científico y el conocimiento de los saberes tradicionales de la Amazonía, la selva no va a poder ser salvada”.

La ministra de Ambiente resaltó que la alianza con las comunidades ancestrales permitirá que la selva del Amazonas pueda ser salvada. - Foto: Guillermo Torres

“Reflexionamos sobre una transformación que requiere la OTCA y que la requiere para acelerar el ritmo de implementación y la necesidad de un plan conjunto estratégico en donde sean nuestros países los que pueden decirle al mundo como con claridad como necesitamos la ayuda y donde necesitamos las inversiones”, insistió la ministra de Ambiente.

Gustavo Petro quiere hacer documental sobre niños perdidos del Amazonas, pero las comunidades indígenas lo rechazan. ¿Por qué?

De la mano del productor británico Simon Chinn, ganador en dos ocasiones del Premio Óscar a mejor documental, la increíble y valiente historia de los cuatro hermanos indígenas perdidos en la selva del Guaviare y que fueron hallados con vida el pasado 9 de junio, luego de 40 años días extraviados, llegará al cine.

Fue el mismo presidente Gustavo Petro el que anunció, durante su visita a París, Francia, que la realización de este documental, el cual narrará la historia de la búsqueda y el rescate de los cuatro niños indígenas que se extraviaron en la selva entre Caquetá y Guaviare, luego de que la avioneta en la que viajaban junto a su madre y otros dos adultos sufriera un fatal accidente.

El documental tendrá como nombre ‘Operación Esperanza’, como fue bautizado el operativo en el que participaron más de 140 personas, entre miembros de la fuerza pública e indígenas.

Sin embargo, desde la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (Opiac), rechazaron la producción y aseguraron que la iniciativa “no ha sido concertado con sus familiares, pueblos indígenas ni demás personas que estuvieron vinculadas en esta búsqueda”.

En un comunicado firmado por Julio César López Jamioy, representante legal y coordinador general de Opiac, en nombre de la organización se dirige al presidente Petro para que, antes de tomar una decisión “unilateral”, se reúna con el pueblo indígena.

“Desde la Opiac rechazamos las recientes declaraciones del presidente Gustavo Francisco Petro, en donde anuncia la realización de un documental sobre la Operación Esperanza, el cual no ha sido concertado con sus familiares, pueblos indígenas, sus organizaciones ni demás personas que estuvieron vinculadas en esta búsqueda”, aseguraron en la misiva.

De igual forma, expresaron su “rechazo al anuncio de esta producción documental, pues la decisión sobre su realización es tomada de manera unilateral por el Gobierno nacional, desconociendo que toda la labor de búsqueda fue desarrollada por los equipos de los pueblos indígenas de la zona y familiares en un principio y posteriormente por las fuerzas militares. Esta labor conjunta garantiza el éxito de la búsqueda, por lo tanto, es necesario desarrollar los debidos espacios de consulta previa para adelantar cualquier tipo de producción audiovisual en los territorios indígenas de la Amazonía colombiana”.

La estremecedora historia de los niños perdidos en la selva dio un giro triste, en medio de la euforia que produjo en el país su rescate tras 40 días perdidos en la selva - Foto: Fotomontaje SEMANA

La Opiac también exigió que “no se adelante ninguna acción para la realización de esta producción” hasta que no se lleve a cabo un espacio de concertación.

“Pasan por encima de la autonomía, sistemas de conocimiento y gobierno propio de nuestros territorios, la región amazónica y todas las personas que allí habitamos. Exigimos que no se adelante ninguna acción para la realización de esta producción, ni de ninguna otra producción similar. Hasta tanto no se lleve a cabo un espacio de concertación con todas las personas y organizaciones involucradas en la misma”, añadieron.

Enfatizaron en que se deben propiciar espacios en los que la construcción del documental “sea un reflejo de la oportuna acción de búsqueda de los pueblos indígenas y del acompañamiento del Estado”.

Y es que precisamente el presidente Petro aseguró que tuvo “una primera reunión con una persona que ha ganado dos Óscar en el tema de confección de documentales”, respondiendo a periodistas que lo interrogaron sobre una eventual producción basada en la asombrosa historia de supervivencia de los hermanos Lesly (13 años), Soleiny (nueve), Tien Noriel (cinco) y Cristin (uno).

“Hay que hablar con la familia, con las comunidades indígenas [y] abrir el archivo de imágenes”, anticipó Petro en su momento desde París, adonde viajó para participar en una cumbre climática.