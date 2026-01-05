Nación

Teniente del Ejército fue capturado por abandonar a su pelotón durante operación en pleno fin de año

La Fiscalía le imputó los delitos de desobediencia y falsedad en documento público.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
5 de enero de 2026, 5:17 p. m.
Ejército Nacional (Imagen de referencia).
Ejército Nacional (Imagen de referencia). Foto: Álvaro Tavera

El 31 de diciembre de 2025, el comandante del Batallón de Infantería de Selva n.° 19 Joaquín París capturó a un teniente del Ejército Nacional que abandonó a su pelotón en medio de una operación militar que avanzaba en el municipio de San José del Guaviare, en el departamento de Guaviare.

Desde la Justicia Penal Militar (JPM) informaron que los hechos se presentaron durante la noche del 30 y la madrugada del 31 de diciembre del año pasado, cuando el teniente agregado operacionalmente a dicho Batallón, que opera en ese mismo municipio, habría reportado de manera irregular el desplazamiento de la tropa hacia unas coordenadas que con anterioridad fijó su superior.

Justicia Penal Militar pide investigar a agentes del CTI de la Fiscalía por allanamiento equivocado en una casa en Bogotá

Sin embargo, las autoridades lograron establecer que el oficial estaba a casi 2 kilómetros del punto indicado, lo que dejó en evidencia que desatendió las órdenes recibidas y puso en un riesgo inminente la vida y la integridad del personal bajo su mando.

Ese mismo 31 de diciembre, el comandante de ese Batallón de Infantería ordenó la captura del teniente y lo dejó a disposición de la Fiscalía General de la Nación para imputarlo por dos delitos.

Nación

Así está Venezuela dos días después de la caída de Nicolás Maduro: “Se llevaron el cáncer, pero las raíces se quedaron”

Nación

Colombia afirma ante la ONU que detención de Nicolás Maduro viola el derecho internacional: “Precedente, profundamente preocupante”

Nación

¿Hay riesgos con el decreto que prepara el Gobierno sobre inversiones de los fondos de pensiones? Convocan mesa técnica

Nación

Ideam advierte “abundante nubosidad con lluvias y actividad eléctrica” este lunes: así estará el clima el 5 de enero

Nación

Incendio en On Vacation Amazonas: 32 personas fueron evacuadas de las instalaciones del hotel tras la conflagración

Nación

La historia de la mujer cartagenera que murió en medio de los bombardeos de Estados Unidos sobre Venezuela: “Yohana era una mujer buena, trabajadora”

Nación

El legado de Herbin Hoyos, en manos de su hijo Jouseph Aly, quien continúa la labor en ‘Las voces del secuestro’

Confidenciales

Gobierno Petro da orden a las Fuerzas Militares: primer grado de alistamiento ante captura de Nicolás Maduro

Nación

Comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia se despide de la institución y anuncia su retiro: “Hoy concluye mi misión”

Nación

Expertos advierten sobre los principales retos que tendrá la nueva cúpula militar en un año electoral clave para Colombia

YouTube video mua2STVQoqI thumbnail

Desde la Justicia Penal Militar informaron: “Durante las audiencias concentradas, esa delegada legalizó la captura y le imputó los delitos de desobediencia y falsedad ideológica en documento público, cargos que no fueron aceptados por el imputado y, posteriormente, logró que el Juzgado 1739 Penal Militar de Control de Garantías (JPMP) impusiera medida de aseguramiento de detención preventiva en centro carcelario”.

Frente a esa delicada situación, la Fiscalía Penal Militar y Policial reiteró su compromiso con la transparencia, el respeto por el debido proceso y la lucha contra cualquier conducta que atente la fe pública y la disciplina institucional.

Más de Nación

Frontera entre Colombia y Venezuela en Cucúta, Norte de Santander. Paso fronterizo.

Así está Venezuela dos días después de la caída de Nicolás Maduro: “Se llevaron el cáncer, pero las raíces se quedaron”

Leonor Zalabata Torres, embajadora de Colombia ante la ONU, habló sobre las acciones de Estados Unidos.

Colombia afirma ante la ONU que detención de Nicolás Maduro viola el derecho internacional: “Precedente, profundamente preocupante”

Militares, soldados, arma

Teniente del Ejército fue capturado por abandonar a su pelotón durante operación en pleno fin de año

Procuraduría solicita a la Corte Constitucional disminuir semanas de cotización para pensión a mujeres afiliadas a fondos privados

¿Hay riesgos con el decreto que prepara el Gobierno sobre inversiones de los fondos de pensiones? Convocan mesa técnica

En la noche de este viernes se registraron en el sur de Cali, fuertes lluvias que causaron fuertes tormentas eléctricas. Sin embargo, las autoridades no reportaron graves emergencias, ni personas lesionadas. Foto Jorge Orozco / El País.

Ideam advierte “abundante nubosidad con lluvias y actividad eléctrica” este lunes: así estará el clima el 5 de enero

Incendio en hotel en el Amazonas

Incendio en On Vacation Amazonas: 32 personas fueron evacuadas de las instalaciones del hotel tras la conflagración

Yohana Rodríguez Sierra

La historia de la mujer cartagenera que murió en medio de los bombardeos de Estados Unidos sobre Venezuela: “Yohana era una mujer buena, trabajadora”

Jouseph Aly y su padre Herbin Hoyos.

El legado de Herbin Hoyos, en manos de su hijo Jouseph Aly, quien continúa la labor en ‘Las voces del secuestro’

Álvaro Felipe Rivera Ramírez, capturado por el CTI de la Fiscalía General de la Nación en Santa Marta.

Giro en investigación por supuesto suicidio de una instructora de yoga en Atlántico: su compañero sentimental fue capturado

La emergencia que derivó en esta búsqueda ocurrió el 17 de noviembre del año pasado.

Tras 47 días de búsqueda, hallan el cuerpo de Ana Lucía Villota, desaparecida en la tragedia de Silvania

Noticias Destacadas