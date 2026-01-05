Teniente del Ejército fue capturado por abandonar a su pelotón durante operación en pleno fin de año

El 31 de diciembre de 2025, el comandante del Batallón de Infantería de Selva n.° 19 Joaquín París capturó a un teniente del Ejército Nacional que abandonó a su pelotón en medio de una operación militar que avanzaba en el municipio de San José del Guaviare, en el departamento de Guaviare.

Desde la Justicia Penal Militar (JPM) informaron que los hechos se presentaron durante la noche del 30 y la madrugada del 31 de diciembre del año pasado, cuando el teniente agregado operacionalmente a dicho Batallón, que opera en ese mismo municipio, habría reportado de manera irregular el desplazamiento de la tropa hacia unas coordenadas que con anterioridad fijó su superior.

Sin embargo, las autoridades lograron establecer que el oficial estaba a casi 2 kilómetros del punto indicado, lo que dejó en evidencia que desatendió las órdenes recibidas y puso en un riesgo inminente la vida y la integridad del personal bajo su mando.

Ese mismo 31 de diciembre, el comandante de ese Batallón de Infantería ordenó la captura del teniente y lo dejó a disposición de la Fiscalía General de la Nación para imputarlo por dos delitos.

Desde la Justicia Penal Militar informaron: “Durante las audiencias concentradas, esa delegada legalizó la captura y le imputó los delitos de desobediencia y falsedad ideológica en documento público, cargos que no fueron aceptados por el imputado y, posteriormente, logró que el Juzgado 1739 Penal Militar de Control de Garantías (JPMP) impusiera medida de aseguramiento de detención preventiva en centro carcelario”.

Frente a esa delicada situación, la Fiscalía Penal Militar y Policial reiteró su compromiso con la transparencia, el respeto por el debido proceso y la lucha contra cualquier conducta que atente la fe pública y la disciplina institucional.