“Tiempo después estábamos en la Plenaria, me acuerdo muy bien, con el expresidente, y yo le digo: ese señor (el coronel Ricaurte), que inicialmente vino con ese tema del Cubano, me manifestó como una especie de aspiración burocrática. Y pues, yo se la comento a usted”, detalló el exasesor.

En su declaración, recordó claramente: “Él [Uribe] automáticamente me manifiesta: ‘¡Qué es esa locura, muy fuerte’. Él dice de forma muy radical: ‘Yo tengo que reconocer —él con mucha firmeza me dice—: ‘¡Qué es esa locura! No, ¿nosotros de dónde? Además, yo no sé si él me hizo referencia, como que estaba el anterior Gobierno (Santos); o sea, como que, ¿de dónde?‘. Pero él fue muy firme, él fue categórico en decir: ’No, eso no, parar esa locura'“.