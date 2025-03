En medio del contrainterrogatorio de la defensa del expresidente, liderada por el penalista Jaime Granados Peña, Caliche manifestó que, “extrañamente”, no aparece una prueba que demostraba la intención del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve de retractarse de los señalamientos que hizo en contra el exmandatario y de su hermano, Santiago Uribe Vélez.

La única condición que ponía Monsalve para retractarse —aseguró el testigo— era que se le otorgara un cupo en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Caliche reconoció que el audio que le envió por WhatsApp Juan Guillermo Monsalve, en el que le pedía que lo ayudara con esa gestión, no aparece en todo el expediente contra Uribe.

“Ahí está la pieza clave, doctor, que es el audio de Monsalve que me mandó ese día, precisamente en esas horas de la noche, que me dijo: ‘Dígales que si me pueden meter a la JEP y yo hablo’. Falta ese audio, que es primordial”, alegó el testigo.