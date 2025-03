Testigo en juicio al expresidente Álvaro Uribe Vélez denuncia amenazas y responsabiliza a Juan Guillermo Monsalve “si algo le llega a pasar”

“Quiero hacer una pequeña aclaración. Con todo lo que he estado declarando (...) yo sé la capacidad que tiene Monsalve de mandarme a matar. Él tiene gente por fuera”, aseveró Caliche.

“Le puede preguntar sobre un programa que se llama de protección a víctimas y testigos, ¿bueno?”, le indicó tajantemente la funcionaria judicial quien no mostró mayor interés por lo que le acababan de decir .

“Una cartilla de cómo cuidarme y ver que nadie me esté siguiendo; y el número del CAI más cercano, esas son las únicas medidas de seguridad que me dio el Estado”, aseveró Caliche. “Eso nunca me ha servido, por eso ando como paria”.