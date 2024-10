“Todo el país me odia”: Evelyn Rodas, esposa de Brayan Campo, confeso asesino de Sofía Delgado

Según dijo, minutos antes de la audiencia ante la Fiscalía, luego de que los dos fueran capturados, tras hacerle una pregunta si era responsable de la muerte de Delgado, él guardó silencio y bajó la mirada. Este gesto fue interpretado por ella como un reconocimiento de lo sucedido. En ese momento, aseguró que quiso golpearlo por rabia. “Yo nunca me imaginé que él fuera capaz de tal cosa. Yo quería golpearlo, le dije al investigador: ‘Sepárame de él porque lo voy a golpear’”, expresó.

“No es fácil encerrado todo el tiempo, recibiendo ataques porque prácticamente todo el país me odia”, sostuvo.

Rodas aseveró que luego de un tiempo a la niña se la van a entregar a sus abuelos y no a ella por cuestiones de seguridad.

“Ni siquiera me la van a entregar a mí. Se la van a entregar a mis papás por seguridad. Por seguridad no lo van a permitir”, expresó.

En medio de las lágrimas, aseguró que su hija no “merece” la situación que están atravesando.

“Yo realmente no tengo la culpa de los actos que haya cometido él. Y mucho menos mi hija porque es un ser inocente. Ella no merece esta vida que le tocó. Ella siempre ha estado apegada a mí, nunca ha estado separada de su familia”, dijo.

Y agregó: “Yo no me enteraba absolutamente de nada. Cada persona debe hacerse responsable por cada acción que hace. Por el hecho de que yo sea la esposa de él, no quiere decir que yo tenga que pagar los platos rotos de él”.