Tumbar la reforma pensional del presidente Gustavo Petro. Estos son los argumentos de la petición de la Procuraduría

“Se estima que se incentivó el trámite célere de la iniciativa con base en móviles y conductas que desconocen el funcionamiento del sistema democrático, ya que se alentó a la Plenaria de la Cámara de Representantes para que votara en bloque el texto aprobado por el Senado de la República, a efectos de: no discutir las múltiples proposiciones presentadas por la oposición en contravía del pluralismo político, y no desarrollar la etapa de conciliación, desconociendo el procedimiento establecido en la Carta Política para la armonización de las diferencias de los textos aprobados por las cámaras, las cuales no resultan extrañas en los modelos bicamerales”, advierte el concepto de la Procuraduría.