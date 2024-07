Sobrevolar el Chiribiquete: la apuesta de conquistar turistas desde el cielo

Sin embargo, emprender bajo este nuevo modelo de negocio no es fácil. El internet molesta o en cualquier momento se da un intempestivo corte de energía. “Casi todos salimos del departamento para poder estudiar. Yo me fui para Armenia y Miguel, otro compañero, estuvo en Palmira. Eso sí teníamos claro que era irnos para prepararnos y volver. Por eso el interés de contribuir cuando creamos Biodiversotravel en 2016”, explica Arredondo que se ha dedicado a caracterizar más de 550 especies de aves que hay en la región.

Gallito de toca Foto: César Arredondo.

Pero el revolcón que pueda generar la pandemia los tiene intranquilos. Por eso, para tratar de sortear la situación, se convirtieron en la primera agencia del departamento que ofrece recorridos virtuales. Tratan, en la medida de lo posible, de involucrar líderes de las zonas que normalmente se solían beneficiar de su gestión. “Acá no hay mucho en qué ocuparse y por eso el turismo es importante para la región. No es fácil tener empleo, no hay industria y el suelo no tiene vocación agrícola ni ganadería”, concluye Arredondo.