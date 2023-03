Un millonario CDT, donde está la plata que el Hombre Marlboro dio para la campaña presidencial de Petro, es una de las pruebas reina de Day Vásquez contra Nicolás Petro

En casi todos los escándalos el elemento común suele ser uno: la plata se esfuma. Nadie la devuelve. Pero en la historia de los dineros que Nicolás Petro supuestamente pidió a personajes “con pasado oscuro”, según denunció su exesposa Day Vásquez, gran parte de la plata está ahí y la tiene ella.

La mujer contó que la depositó en un CDT. SEMANA tiene información de que se trataría de un título valor en Bancolombia y que hoy esos dineros podrían ser pieza clave para probar que Nicolás Petro pidió dinero a nombre de su papá, argumentando que eran para la campaña presidencial y la que le pidió al ‘Hombre Marlboro’, se la habría quedado.

“La democratizó”, dijo en la entrevista Day, en tono irónico, para asegurar que Nicolás nunca entregó a la campaña los millones que personajes polémicos le dieron a modo de aporte electoral. El CDT es una de las piezas fundamentales de este escándalo porque permitiría hacer la trazabilidad del dinero.

Day Vásquez y Nicolás Petro se casaron en 2019 y desde octubre de 2022 empezaron los rumores de su separación. - Foto: instagram day vasquez

La historia que cuenta Day es que Samuel Santander Lopesierra, conocido como el ‘Hombre Marlboro’, le entregó al hijo del presidente Petro 600 millones de pesos. Lopesierra es un personaje conocido en los años 90 que había desaparecido y que vuelve a la palestra. Fue político y se consolidó como el duro del contrabando de cigarrillos. Tras ser extraditado por narcotráfico y pagar su pena, volvió al país. Hasta ahora, no se sabía de él.

Nicolás, cuenta ella, esperaba con ansias esa plata para comprar una lujosa casa de 1.600 millones de pesos. Lo hizo por medio de un tercero, “para no comprometer” su nombre. La pareja alcanzó a firmar la promesa de compraventa para este negocio, que al final ella –ya separada de él– deshizo.

Como el negocio se cayó, a Day le devolvieron parte de esa plata. “Yo eché el negocio para atrás por obvias razones. Yo le dije: no, no puedo. Parte del dinero de lo que se entregó para esa casa lo tengo en un CDT. No se lo he devuelto a Nicolás. De hecho, él me quitó el esquema de seguridad por eso”, le dijo Day a Vicky Dávila, directora de SEMANA.

Day Vásquez y Nicolás Petro, su exesposo. - Foto: SEMANA

Un tema de seguridad

La pelea del esquema de seguridad fue pública. Day denunció esa situación en redes sociales. Aseguró que Nicolás le “mandó a quitar el vehículo de seguridad por venganza” y dijo que tenía “pruebas de ello”.

Él, en una entrevista con El Heraldo, de Barranquilla, había sostenido que “tenía dos hombres de protección las 24 horas y un puesto fijo en su lugar de residencia” y que él le ha brindado su “apoyo hasta donde me ha sido posible”. Ella lo refutó, diciendo que la información era falsa. Solo hasta la entrevista con SEMANA, Day contó por primera vez que detrás de este conflicto estaba el CDT.

Vásquez también agregó un hecho delicado. Aseguró que ha hablado con la hija de Santander Lopesierra tres veces y que ella le ha contado que Nicolás les sigue pidiendo plata. “Les pidió una cabaña que ellos tienen, había pedido prestada la cabaña para algún tipo de reunión, no sé, y estaba pidiendo más dinero. Yo tengo el audio”, advirtió.

Day Vásquez, expareja de Nicolás Petro - Foto: SEMANA

Agregó: “Ellos simplemente quisieron aportar a la campaña. Y pensaron, y creo que ellos siguen pensando, que esa plata llegó a la campaña, o que se invirtió en parte de la campaña aquí en el Atlántico. Y si cogieron 50 millones de pesos para cubrir algún gasto de la campaña aquí en el Atlántico, fue mucho”.

Sin embargo, la mayoría de esa plata está en ese título valor. Day agrega que habló con el presidente Petro hace 20 días y le contó todo. Asegura que le dijo al primer mandatario que ella no estaba dispuesta “a devolverle esa plata a Nicolás”, pero sí a Santander Lopesierra. “Se la devuelvo al señor”, aclaró.

La mujer es consciente de que tener este dinero guardado la pone en riesgo. Y su ex, así se lo reafirmó: “Nicolás sí me dijo a mí que cuando él se enteró, pues que yo estaba obviamente superdolida, él me dijo que me iba a meter en problemas y que lo podían matar a él y me podían matar a mí. Eso me lo dijo Nicolás. Que porque estaba entregando su cabeza en bandeja de plata”.