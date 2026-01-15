Nación

Magistrada hizo millonario a un pensionado con una decisión presuntamente ilegal. Esta es la historia

Cuando era juez, la hoy magistrada tomó una decisión que causó un detrimento patrimonial superior a los 1.600 millones de pesos.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
15 de enero de 2026, 4:04 p. m.
El polémico expediente está en el ojo del huracán.
El polémico expediente está en el ojo del huracán. Foto: getty images

Un pensionado en Barranquilla se convirtió en millonario con el abrir y cerrar de una decisión en 2013, firmada por una juez que hoy es magistrada de Cartagena. La servidora judicial falló una demanda en favor del pensionado para pagarle más de 1.600 millones de pesos, por la supuesta falta de pago de mesadas pensionales.

El pensionado demandó la falta de pagos y la entonces juez advirtió un monto inicial que apenas llegaba a los 570 millones de pesos; luego, sin ninguna justificación y desconociendo todos los elementos de prueba, aumentó el valor en más de 1.100 millones de pesos, lo que se convirtió en una decisión abiertamente arbitraria y contraria a la ley.

La Fiscalía adelantó una investigación que ,12 años después, concluyó en la presunta responsabilidad de la magistrada en las decisiones ilegales que tomó cuando era juez en la ciudad de Barranquilla. Con los elementos de prueba adelantaron una imputación de cargos en su contra por dos delitos.

“Un Fiscal Delegado ante la Corte Suprema de Justicia imputó a la magistrada del Tribunal Superior de Cartagena (Bolívar), Catalina del Carmen Ramírez Villanueva, como presunta responsable de los delitos de prevaricato por acción y peculado por apropiación en favor de terceros agravado en razón por la cuantía”, señaló la Fiscalía.

Medellín

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, entra en rebelión y no aplicará el decreto de emergencia económica de Gustavo Petro

Nación

Fiscalía presentó casación ante la Corte Suprema para tumbar fallo que absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez

Gente

Giro en investigación sobre accidente de Yeison Jiménez: tomaron primera decisión con avioneta del cantante

Nación

A investigación disciplinaria dos fiscales delegados ante la Corte Suprema por caso Carlos Ramón González

Bogotá

Estas son las zonas en las que Bogotá volverá a tener rumba hasta las 5:00 a.m. : Alcaldía tiene lista la resolución

Nación

Ejército hace barrido en la zona de operación donde atacaron a alias Naín, el cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras que amenazó al presidente Petro

Nación

Rodolfo Palomino seguirá en la cárcel mientras la Corte Suprema estudia tutela que busca su libertad

Política

Contraloría asume el caso de Andrés Julián Rendón por presunto detrimento de $26.186 millones en las ciclorrutas

Bogotá

Juez negó la libertad a Sandra Ortiz por vencimiento de términos en el caso de corrupción de la UNGRD

Nación

Nuevo giro en caso de helicópteros MI-17: fueron dejados en libertad tres de los implicados

Durante la imputación de cargos, el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia explicó en detalle cuáles fueron las irregularidades que se detectaron durante la investigación, y cómo la ahora magistrada sería responsable de los delitos que fueron atribuidos durante el proceso.

Un juez, un secretario y dos abogados, las primeras capturas por el llamado “cartel de los depósitos judiciales”

“El 10 de julio de 2013, mientras se desempeñaba como juez laboral del circuito de Barranquilla (Atlántico), libró mandamiento de pago por más de 1.697 millones de pesos en favor de un pensionado. Decisión manifiestamente contraria a la ley en cuanto desconoció las pruebas y normas que demostraban que las mesadas que sustentaban su determinación habían sido pagadas de manera completa y oportuna”, explicó el ente acusador.

Las irregularidades que se advierten dentro de la investigación incluso vinculan a la propia magistrada en sus decisiones, porque cambió los montos que había fijado al inicio de la demanda y, sin ninguna justificación, los elevó para beneficiar ilegalmente al pensionado.

“Con esta actuación la funcionaria incrementó injustificadamente el valor inicial de 571 millones de pesos que ella misma liquidó en un auto anterior del 24 de mayo de 2010, al reconocer rubros desembolsados con anterioridad por el Instituto de Seguro Social (ISS) y adicionar intereses moratorios e indexación”, advirtieron desde la Fiscalía.

Muchos creen que casarse garantiza papeles… pero una abogada advierte lo contrario
Ya hubo imputación de cargos a la juez. Foto: Getty Images

Con la imputación de cargos, la Fiscalía espera avanzar en el proceso y acusar formalmente a la magistrada ante la Corte Suprema de Justicia, dado el fuero que la cobija como alta servidora de la rama judicial.

Más de Nación

Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el presidente Gustavo Petro.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, entra en rebelión: dice que no aplicará el decreto de emergencia económica de Gustavo Petro

En el expediente hay soportes, órdenes de pago y evidencias que el cartel de los depósitos judiciales trató de desaparecer.

Magistrada hizo millonario a un pensionado con una decisión presuntamente ilegal. Esta es la historia

Tribunal de Bogotá falla, en segunda instancia, el caso de Álvaro Uribe Vélez

Fiscalía presentó casación ante la Corte Suprema para tumbar fallo que absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez

La avioneta cubría un trayecto breve entre municipios de Boyacá.

Giro en investigación sobre accidente de Yeison Jiménez: tomaron primera decisión con avioneta del cantante

Se cumple en el Senado el debate al director de la Agencia Nacional de Inteligencia, Carlos Ramón González.

A investigación disciplinaria dos fiscales delegados ante la Corte Suprema por caso Carlos Ramón González

El nuevo decreto permitiría que se reinicien actividades de bares y discotecas en Bogotá, gracias a la reducción de casos y muertes por covid-19.

Estas son las zonas en las que Bogotá volverá a tener rumba hasta las 5:00 a.m. : Alcaldía tiene lista la resolución

Ejército hace barrido en la zona donde atacaron campamento de alias Naín en La Guajira.

Ejército hace barrido en la zona de operación donde atacaron a alias Naín, el cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras que amenazó al presidente Petro

El exdirector de la Policía Nacional, general (r) Rodolfo Palomino fue condenado a siete años de prisión.

Rodolfo Palomino seguirá en la cárcel mientras la Corte Suprema estudia tutela que busca su libertad

La defensora del pueblo Iris Marín Ortiz y el ministro del Interior, Armando Benedetti.

Defensora Iris Marín no será investigada por queja del ministro Benedetti, tras declaraciones sobre supuesta agresión a su pareja en España

Municipio de Bello, en el departamento de Antioquia.

Indignante caso en Antioquia: hombre extorsionó y amenazó a su mamá por no guardarle el carro en un parqueadero

Noticias Destacadas