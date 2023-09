Urgente: 6.000 millones de pesos enredan la campaña de “los verdes”, a cambio de negocios con el Metro de Bogotá. Angélica Lozano y Claudia López son mencionadas

La revelación que hizo SEMANA en su edición de este sábado, donde entregó los detalles del expediente, hasta ahora secreto, que habla de coimas en la construcción del Metro Bogotá, deja mal parados al partido Alianza Verde, la alcaldesa Claudia López y la senadora Angélica Lozano.

Según la información que se conoció, las autoridades abrieron un expediente sobre posible corrupción en la construcción de la megaobra, luego de conocer las comprometedoras conversaciones entre José Joaquín Silva Ardila, un exempleado del Ministerio de Transporte, y un ciudadano chino, referenciado como William o Dong.

El metro de Bogotá es la obra de infraestructura más grande del país. Según documentos de la Fiscalía en poder de SEMANA, habría pagos para ganar contratos millonarios.

En las grabaciones se escucha del pago de coimas por más de 10.000 millones de pesos, de los cuales se resalta la suma de 6.000 millones en los que se hace énfasis a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y la presunta financiación de candidatos de la Alianza Verde, entre ellos la actual senadora Angélica Lozano.

Silva Ardila, en una de las conversaciones, las cuales se dieron antes de las elecciones al Congreso de la República en 2022, mencionó los presuntos dineros que se estaban moviendo para las campañas, especialmente de empresas chinas para que les dieran obras con el Metro de Bogotá.

Esto llamó la atención de la fiscal 135 especializada de Yopal, Lizeth Paola Rodríguez, quien logró que los jueces permitieran ampliar el campo de interceptaciones en medio de las pesquisas, con lo que Silva Ardila se convirtió en el eje de la investigación

En los documentos se lee que el dinero era entregado para la campaña al Congreso de los 'verdes'. Advierten de la aspiración al Senado de Angélica Lozano, pareja de la alcaldesa Claudia López.

¿Qué tiene que ver la alcaldesa?

Allí es donde aparecen los nombres de Claudia López y Angélica Lozano, en una llamada registrada el lunes 7 de marzo de 2022, a las 3:01 de la tarde, en una conversación entre una persona que se identifica con el nombre de Diego, quien habla con José Joaquín Silva Ardila.

“Ahí estuve precisamente reunido con los chinos que van a hacer el metro… comentando con ellos, ahí nos tomamos unos whiskies, ahí conversando, y mostrándome (...) que les tocó girar 6.000 millones para no sé quién ahí, no me quisieron decir, ahí con su trabalenguas, pero se los giraron ahí a la alcaldesa pa’l contrato, eso está todo corrupto, Diego, desafortunadamente eso se está moviendo mucho billete, esta gente le está dando plata a la alcaldesa”, dijo Silva Ardila.

En el minuto 11:39 de la misma conversación el hombre asegura: “La plata se está moviendo de una manera impresionante, no te digo que ya los chinos le giraron, estando yo ahí al frente con ellos, me mostraron; vea, me están diciendo que gire, le giramos 3.000 millones el lunes y el jueves pasado tenían que girar los otros 3.000 millones y que era urgente, que era urgente…”.

Silva Ardila vuelve y menciona: “pues yo no sé, pero eso es para el partido ese Verde donde ella participa, eso fue para el Partido Verde, para elegir seguro a la señora de ella, a la que está en el Senado… a la distinguida dama, dama de cortesía de la alcaldesa, entonces de seguro es para la campaña para ella, esa plata, esa plata era para la campaña de ella”.

“Uno de esos chinos está interesado en la oficina, en una de las oficinas que estoy tratando de vender, yo estuve hace 20 días reunido con ellos y con él, me decían ‘mira’ y me mostraron, ‘estamos girando 6.000 millones’, están girando, la semana pasada necesitaban girar 6.000 millones, no me quisieron decir el nombre (...) o sea se está moviendo mucha plata en el país, y toda esa plata que se está moviendo es para meter a todas estas, a todos esos miserables ladrones”.

“Yo le dije, oiga, dígame, este señor Dong, dígame para quién es tal, dijo ‘no sé, no sé’, eso es aquí el problema que tenemos en el país, aquí con esta gente y no, no querer decir nada, no quiso decir, pero era para la alcaldía de Bogotá, pa’ allá, pa’ esta vieja, pa’ que ayude al Congreso a la señora de ella, a la señora de la alcaldesa… o sea va pa’l grupo Verde, entonces eso está terrible”.

Silva Ardila tiene otro diálogo, tres días después, el 15 de marzo, a las 10:55 de la mañana, con una persona que no se ha logrado identificar, y hablan de nuevo de William o Dong. Silva Ardila es más prudente en sus afirmaciones porque deja entrever que su interlocutor es una persona muy cercana al chino.

En interceptaciones legales de comunicaciones hablan del pago de 6.000 millones de pesos para campañas políticas del Partido Verde.

“No te digo que el chino amigo mío, pues William, tu amigo William, abonó los 6.000 millones de pesos a la campaña de los verdes, no me quiso decir, pero me mostró eso, se lo abonó a Claudia”, dice Silva Ardila.

Su interlocutor le pregunta: “¿6.000 millones a quién?”. Enseguida, Silva le responde advirtiendo la gravedad de lo que le cuenta. “No me vayas a sacar de las cuatro paredes en que estamos los dos, los chinos le dieron 6.000 millones, me imagino que a Claudia, (...) para que saliera al Senado la esposa con los verdes… la Lozano”.

Nuevamente, el interlocutor, que al parecer no desconoce lo que se estaba moviendo para ese momento, el 15 de marzo de 2022, apenas dos días después de las elecciones, le insiste: “La Lozano tuvo muchos votos en las pasadas elecciones”. Silva Ardila responde: “Pues esta vez, esta vez le pidió urgentemente antes de que saliera la semana pasada, porque la semana pasada la vi por televisión a lo loco y nunca había salido tanto en televisión”.

El tema lo cierra el hombre desconocido diciendo que Lozano, en las pasadas elecciones, salió con buena votación sin necesidad de dinero, “ahora pa’ esta, pa’ esta, claro que los chinos no son, usted sabe que son unos jodidos y ellos saben que a esta le quedan dos años de gobierno todavía y están en el proceso del metro y cualquier ampliación de contratos… cualquier cosa, esos son jodidos”.

Los indicios son tan inquietantes que la Fiscalía ya compulsó copias ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, el pasado 15 de septiembre, por cuanto se menciona a congresistas de los ‘verdes’ y estos son aforados. De otra parte, como en las interceptaciones se menciona a la alcaldesa Claudia López, será un fiscal delegado ante la Corte quien asuma las indagaciones.

¿Qué respondió la alcaldesa?

En la mañana de este sábado, la alcaldesa Claudia López respondió a la publicación de SEMANA, por las revelaciones de la presunta corrupción en el Metro de Bogotá, buscando desmarcarse del escándalo que se ha generado por la compulsa de copias a la Corte Suprema de Justicia.

La licitación y contratación de la primera línea del Metro se hizo en 2019 durante al administración de Enrique Peñalosa. Dicho proceso ha sido ampliamente auditado y verificado.



— Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) September 23, 2023

“La Empresa Metro de Bogotá no ha realizado durante el actual gobierno de Bogotá ningún proceso contractual relacionado con la construcción de la Primera Línea del Metro. Toda compra la hace directamente el concesionario MetroLínea1. La Empresa Metro no interviene en ninguna compra o adquisición”, señaló.

“El contrato de concesión n.° 163 para la construcción, operación y mantenimiento de la primera línea del Metro fue adjudicado del 16 de octubre de 2019 y se firmó el 27 de noviembre de 2019 durante la administración del alcalde Enrique Peñalosa. Dicho proceso contractual, resultado de una licitación pública internacional, ha sido ampliamente supervisado y verificado por instancias de control nacional y de transparencia de la banca multilateral”, advierte en un comunicado.

En el comunicado, la alcaldesa la emprende contra SEMANA, pese a que la información publicada forma parte de un expediente real, las interceptaciones fueron legalmente tomadas, y todo lo publicado forma parte de una investigación que realizó la Fiscalía y que encontró méritos suficientes para pedirle a la Corte Suprema que asuma la investigación.

“El proyecto de la primera línea del Metro de Bogotá y la defensa de la Alcaldesa al metro de los bogotanos ha sido objeto de una constante disputa política con el propósito de desprestigiarlo y pararlo. Reproducir en portada sin ninguna verificación de información, contrastación de fuentes, o soporte de veracidad una retahíla de rumores de unos sujetos tomando whisky en Yopal sobre supuestos pagos indebidos en 2022 de un contrato que en realidad licitó y firmó la anterior administración en 2019, solo pretende difamar y sembrar un manto de duda sobre la alcaldesa Claudia López, su partido el Verde, y el Metro de Bogotá”, advierte el comunicado publicado por López.