Urgente: temblor de 4.4 sacudió la Costa de Colombia en la noche de este martes 12 de noviembre

El epicentro del temblor fue identificado cerca del mar Caribe, lo que provocó que muchos residentes de ciudades cercanas, como Barranquilla, Santa Marta y Cartagena, sintieran el impacto del sismo . En la región, algunas personas reportaron que los edificios se movieron brevemente, pero no hubo informes inmediatos de daños significativos ni víctimas.

El SGC, entidad encargada del monitoreo sísmico en el país, no ha registrado hasta el momento afectaciones importantes en la zona. De acuerdo con su comunicado, no se han reportado daños materiales ni heridos, y las autoridades locales continúan evaluando la situación para asegurarse de que no haya consecuencias más graves derivadas del evento sísmico.