Vandalismo en el Día de la Mujer: prenden fuego alrededor de la estatua de Luis Carlos Galán frente al Concejo de Bogotá

En un tono similar se pronunció la concejal Lucía Bastidas. “Destruir las estaciones de ⁦TransMilenio no es protesta pacífica. Condenable”, escribió en su cuenta de X. En otra publicación también expreso: “La violencia jamás nos representará a las mujeres. No me representan como mujer. ⁦ El vandalismo y la destrucción ni representan a la mayoría. Bienvenidas las marchas pacíficas”.