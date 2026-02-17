Vicepresidenta de la Corte Constitucional hizo un fuerte llamado a los magistrados: “Nuestra función no es dividir al país”

En un fuerte discurso, la vicepresidenta de la Corte Constitucional, Natalia Ángel Cabo, le pidió a los funcionarios de la Rama Judicial realizar todas las acciones con el fin de proteger la institucionalidad.

En medio de la celebración de los 34 años de la Constitución Política de Colombia, que de paso creó el alto tribunal para la protección de la Carta Política, la magistrada hizo un mea culpa sobre el presente de la Corte.

La magistrada Natalia Ángel Cabo, vicepresidenta de la Corte Constitucional, cuestionó la baja presencia y participación de mujeres en los altos cargos de la Rama Judicial y advirtió: “Persiste la segregación”. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/Es7BC91sZB — Revista Semana (@RevistaSemana) February 17, 2026

Pese a que la Corte Constitucional es una de las instituciones con más aprobación en la actualidad, no se puede perder de vista que, en los últimos años, ha cambiado en parte la percepción que tiene un sector de la sociedad. Esto debido a una serie de situaciones.

“Cuando la confianza de una institución se pierde, recuperarla es extraordinariamente difícil. Por eso debemos recordar todos los días, en todo momento, las virtudes judiciales, la independencia, la prudencia, la discreción, la templanza, la escucha y sobre todo la ética; la ética judicial no es un formalismo, es la base de la confianza”, enfatizó.

Presidenta de la Corte Constitucional envió un fuerte mensaje para que se respeten decisiones de la justicia: “Están alejadas de la contienda política”

Por esto, pese a la importancia de los cargos que se desempeñan, la magistrada señaló que existen unos periodos de tiempo definido, por lo que reflexionó que los magistrados pasan pero la Corte, como institución, sigue ahí vigente.

“Implica actuar con rectitud incluso cuando nadie observa, implica comprender que el poder que ejercemos es prestado y que su única justificación es el servicio a la Constitución y a la ciudadanía. Un juez constitucional no puede convertirse en protagonista del debate político”, aseveró.

"Un juez constitucional no puede convertirse en protagonista del debate político": el fuerte llamado de atención de la vicepresidenta de la Corte Constitucional a sus compañeros. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/uN9S0SFryA — Revista Semana (@RevistaSemana) February 17, 2026

Esto haciendo referencia a la forma en cómo la sociedad está viendo a la Corte Constitucional y sus integrantes de un tiempo para acá.

“No puede hacer discursos partidistas ni dejarse arrasar por la lógica de la polarización. Nuestra función no es dividir al país, sino decidir conforme a la Constitución. Como recordaba Albie Sachs, un magistrado del Tribunal Constitucional sudafricano, los tribunales deberían, en lo posible, responderle a toda la Nación, no corresponde a las sentencias judiciales fragmentar al país entre progresistas y reaccionarios, entre derecha e izquierda, entre liberales y conservadores”, indicó.

La sala plena de la Corte Constitucional fue la responsable de la decisión. Foto: Colprensa

“Nuestra tarea es hablarle a todos, es decir, a toda una Nación. Precisamente por eso mismo nuestra función tiene que trascender la coyuntura. Si nos dejamos envolver por ella, podríamos olvidar que el precedente de hoy debe ser el precedente del mañana. Que lo que hagamos hoy debe propiciar la confianza y fortalecer la institución, no solo hoy, sino en los años venideros”, añadió.

En otro de los apartes pidió realizar de manera diaria un examen interno sobre el rol de magistrados, las decisiones que toman para la ciudadanía, las acciones que se hacen para proteger la institucionalidad.

Magistrada Natalia Ángel Cabo cuestionó las filtraciones de ponencias en el interior de la Corte Constitucional: "Está afectando la confianza constitucional". https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/TIM8Xihnwo — Revista Semana (@RevistaSemana) February 17, 2026

“Cada decisión, cada una de nuestras actuaciones, por técnicas que parezcan, tienen un efecto sobre ellos. Nosotros ya hemos celebrado con intensidad los múltiples aportes de esta Corte Constitucional, pero también debemos reflexionar no sólo sobre lo que hemos hecho bien, sino también sobre cómo nuestras prácticas o incluso omisiones pueden, quizás sin quererlo, contribuir a debilitar esa confianza y el tejido democrático que la sustenta. Reconocer esta realidad no debe verse como una carga, sino como una oportunidad de liderazgo ético”, enfatizó.

Finalmente, advirtió sobre una gran problemática que se ha estado presentando constantemente en los últimos años y que está afectando la imagen de la Corte Constitucional ante la opinión pública.

Natalia Angel. Magistrada Corte Constitucional. Bogotá Diciembre 16 de 2021. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

“Un ejemplo de ello son las filtraciones, un comportamiento que no puede normalizarse, relativizarse o justificarse. Filtrar ponencias, divulgar deliberaciones internas o promover versiones parciales y sesgadas de lo que ocurre en la corte no es transparencia, es una ruptura ética, es una falta disciplinaria y lo único que ha hecho es distorsionar el debate público alrededor de lo que hacemos y lo que decidimos”, precisó.

“Quien filtra puede creer que está influyendo en el debate o afirmando una postura que cree que es la que debe ser, puede buscar alentar su vanidad personal o buscar fijar una posición, pero en realidad está debilitando la credibilidad de un tribunal como órgano colegiado, independiente y sereno. Esto está trasladando la discusión jurídica hacia el ámbito de la especulación y está afectando algo mucho más valioso que cualquier ventaja momentánea, la confianza institucional. Miren, en un aspecto relacionado nosotros somos conscientes, doctora Diana, de los problemas de comunicación de nuestros fallos, de los problemas que surgen de sacar comunicados de decisiones y que los fallos se conozcan mucho tiempo después, de sacar notas de prensa y demás”, concluyó.