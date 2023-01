Video | Emocionante recibimiento a conductor en Año Nuevo por parte de sus hijos

El pasado sábado, 31 de diciembre, se llevó a cabo la tan esperada celebración de Año Nuevo, donde varias familias colombianas se reunieron para recibir de la mejor manera posible el 2023.

A pesar de que es una celebración muy emocional y mediática, muchas personas deben cumplir con sus obligaciones en sus respectivos trabajos, como aquellos que se dedican al transporte, debido a que muchos conductores deben llevar a las personas que abordan en último minuto con el propósito de celebrar las festividades decembrinas.

No obstante, algunos logran realizar sus respectivas rutas a tiempo y logran llegar sobre la hora para almenos compartir un momento con sus seres más cercanos. Ese fue el caso de un conductor de una flota, el cual se ha vuelto viral en las redes sociales debido al conmovedor recibimiento que le otorgaron sus hijos en la Terminal de Transporte de Medellín.

Al inicio del video se puede ver como los menores saltan de alegría al percatarse de que el bus de su papá llegaba a su destino; además se puede apreciar como el conductor prende todas las luces de la flota en señal de alegría, ya que en el video se puede leer que faltaban cinco minutos para las doce.

Asimismo, el fragmento tiene de fondo la icónica canción de Faltan cinco pa las doce de Néstor Zavarce, acompañado del siguiente texto: “Dios yo no tengo nada más que pedirte. Me diste la dicha de llegar a recibir el 2023 al lado de mis hijos”.

El video ya es viral en todas las redes sociales, sin embargo, en TikTok ya tiene más de 500 mil reproducciones, 54 mil ‘Me gusta’ y más de mil comentarios donde manifiestan su ternura y admiración por el bello momento en familia.

@mauriciomoralesalvarez37 DIOS YO NO TENGO MAS NADA QUE PEDIRTE 🙏 Me Diste La Dicha Dios Mío De Llegar A Recibir El 2023 Al Lado De Mis Hijos 🥺😍💖❤️ ♬ sonido original - EL ÚLTIMO EMPERADOR

Hombre se hace viral por despreciar con enojo su regalo de Navidad

En algunas zonas del mundo se ha adoptado la tradición de realizar un juego de intercambio de regalos durante la Navidad, esta actividad tiene una mecánica similar la dinámica del ‘amigo secreto’ y con ella se busca fortalecer la conexión que tienen las personas que hacen parte de ese juego.

Sin embargo, es muy común que al final de la actividad haya un jugador que se sienta decepcionado con el regalo que recibió, pues el presente no guarda equivalencia alguna con el presente que ofreció.

No obstante, lo que si es poco usual en esta dinámica es que el jugador que recibió un obsequio frustrante estalle en cólera y manifieste su rechazo ante la situación y la persona que le entregó dicho presente.

Justamente, por ello, un hombre recientemente ha ganado una gran popularidad en redes sociales, al protagonizar un video en donde se expone su reacción de furia y descontento ante el objeto que le regalaron.

El usuario de TikTok @choco_juancho_hijo compartió una serie de videos en donde se muestra a un hombre, al que se refieren como ‘don Nico’, que está haciendo un reclamo porque le dieron un pocillo para tomar café como regalo.

Cabe precisar que el motivo de furia del hombre radica en que previamente a realizar el juego se había acordado que los obsequios no podían tener un precio inferior a 500 pesos mexicanos (cifra equivalente a $122.243), por lo tanto, la taza que recibió tenía un valor considerablemente inferior a lo acordado.

“¿Es broma esta madre o qué?, ¿cómo una taza?, no, no. Yo me esmeré en darle a Juanito un reloj que me costó 550 pesos. Lo hago con gusto y cariño, pero me están dando una taza, esas ya son chin…”, expresó el hombre.

Segundos después, el joven que estaba grabando el video reveló que al interior del pocillo se encontraba un pequeño objeto que parecía tener algo en su interior. Luego se mostró que se trataba de un fajo de billetes por el valor dos mil pesos, que estaba envuelto dentro del objeto, por lo tanto, el regalo de ‘Nico’ tenía un valor muy superior al límite precio mínimo fijado.

Finalmente, ‘Nico’ accedió a quedarse con los 500 pesos, pues él devolvió la taza y con una sensación de molestia y frustración.