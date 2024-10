Video | Revelan instante de la captura de Brayan Campo tras acabar con la vida de Sofía Delgado: así reaccionó

El padre de la menor ha dicho ante los medios de comunicación que ese día, Sofía salió de su casa rumbo a la casa de sus abuelos para traer un shampoo que iba ser utilizado para bañar a un perro. Sin embargo, pasaron los minutos y notaron que ella no aparecía.

Por lo tanto, dieron aviso a las autoridades que iniciaron una investigación que concluyó que, el principal sospechoso en ese momento era un hombre del sector que tenía una tienda de mascotas. Se trataba de Brayan Campo, quien ante el material probatorio que lo incriminaba con la muerte de la pequeña, no le quedó de otra que confesar que efectivamente era el responsable.

La denuncia en su contra

Por lo tanto, SEMANA recientemente conoció que Campo estuvo privado de la libertad entre 2018 y 2019. Sin embargo, volvió a salir a las calles por vencimiento de términos. Al parecer, no asistió a tiempo a los interrogatorios ni a las audiencias, lo que dilató el proceso.

“Gente mala, gente con máscaras”

“Gente mala, gente con máscaras, que no tiene amor en el corazón; no tienen a Dios en el corazón y siempre piensan hacer lo malo. Uno nunca piensa que le va a pasar esto. Nunca en la vida me llegué a imaginar esto, pero en este caso nos tocó a nosotros. Y le pido a Dios que esté haciendo justicia sobre las personas que están capturadas y que todo el peso de la Ley caiga sobre ellos”, dijo Zúñiga.