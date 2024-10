La nueva pista que tiene aterrados a los investigadores del crimen de Sofía Delgado: ¿la niña duró agonizando varios días en un cañaduzal y el asesino la remató?

De acuerdo con ese relato, la niña no habría muerto el 29 de septiembre, día en el que desapareció tras salir de su casa a comprar un champú para su perra en la veterinaria del barrio La Victoria, en el corregimiento Villagorgona. La Fiscalía asegura en su informe que el dueño de ese establecimiento, Brayan Campo, de 32 años, encerró a Sofía, trató de abusar de ella sexualmente y luego la atacó con un objeto contundente, ocasionándole la muerte de inmediato.

Apenas horas después de que la familia reportara la denuncia, una vecina hizo una reveladora confesión a la Sijín de la Policía. “No había pasado mucho de la desaparición de la niña cuando yo acudí a la Policía para denunciar que ese señor de la veterinaria había intentado encerrar a mi hija, que tiene la misma edad de Sofía, pero mi hija alcanzó a volarse. Yo les dije que investigaran ahí. Ellos me dijeron que no publicara nada ni dijera nada para no entorpecer la investigación”, cuenta la vecina.