Caso Sofía Delgado: los mensajes de la esposa de Brayan Campo, presunto asesino, sobre la niña; “En tus manos”

En un principio, junto a él fue detenida quien sería su compañera sentimental, identificada como Evelyn Rodas, con quien el hoy procesado tendría una hija pequeña. La mujer fue dejada en libertad a las pocas horas después de que la Fiscalía hiciera la respectiva solicitud a un juez debido a que no se tiene el material probatorio para relacionarla con la muerte.

No obstante, el secretario de Gobierno de Candelaria, Ever Rivero Rincón, manifestó que según lo que le habían confirmado a él, el ente investigador llegó a un acuerdo con el sujeto capturado para que revelara todo a cambio de que dejaran ir a su novia, aunque esto no ha sido confirmado por la institución.