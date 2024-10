Atención: por el crimen de la niña Sofía Delgado, promoverán referendo de prisión perpetua para violadores y asesinos de menores

Su muerte abrió nuevamente el debate en el país sobre la posibilidad de que exista o no la cadena perpetua para violadores o asesinos de niños en Colombia. Las posturas están divididas, pero no cabe duda de que lo ocurrido con esta menor ha generado un rechazo mayoritario de los colombianos que aún no comprenden cómo fue asesinada por una persona que tiene antecedentes por abuso sexual contra menores de edad.