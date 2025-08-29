Recientemente se dio a conocer la sentencia final de Brian Thomas Mann, quien el pasado mes de julio fue declarado culpable de intento de asesinato a su esposa de aquel entonces, Hannah Pettey, mediante unas vitaminas que tenían un alto contenido de plomo.

La sentencia de cadena perpetua al quiropráctico de 36 años fue emitida por el juez Garrick Vickery, del circuito del condado de Morgan en la ciudad de Decatur, Alabama, Estados Unidos.

El juicio tardó más de tres años en ser resuelto, puesto que los hechos datan de septiembre del año 2022, cuando, en medio de una remodelación en su consultorio de quiropráctica, el acusado tuvo que afrontar su divorcio con su pareja de 26 años.

En medio del proceso de separación, Mann adquirió plomo en la obra que se llevaba a cabo en su lugar de trabajo, debido a la protección que debe tener una zona de radiología.

El plomo brinda protección ante la exposición a rayos x. | Foto: _Adobe Stock

El encargado de la remodelación del consultorio, Danny Hill, fue una de las personas que testificó en el proceso legal. En su testimonio afirmó que, en medio del proceso de revestimiento de la sala de imagenología con plomo, terminó sobrando algo del elemento en cuestión.

El quiropráctico contaminó las vitaminas de su esposa, Hannah Pettey, lo que provocó que cayera en un delicado estado de salud en medio del proceso de separación.

La mujer de 26 años de edad comenzó a ingerir las vitaminas en el verano del año 2021, debido a la energía y esfuerzo que le demandaba el agitado proceso de separación.

Luego de seis meses en los que Pettey ingirió las pastillas contaminadas con plomo, llegó a presentar un estado de salud realmente crítico, por lo que tuvo que someterse a un largo proceso de recuperación. En medio de esa situación, su esposo solo buscó aumentar la póliza de su seguro de vida. Si su esposa hubiera muerto, Mann habría podido cobrar hasta un millón de dólares.

Solo dos meses después, la joven pudo salir del hospital, esto debido a que su cuerpo presentaba hasta ocho veces la cantidad normal de plomo que cualquier persona debería tener dentro de su organismo.

Aun así, Pettey debió someterse a un complejo tratamiento para eliminar el exceso de plomo en su cuerpo, un procedimiento que le provocó la pérdida de 40 libras (18 kilos). Según reportó AL.com, este proceso médico fue indispensable para salvarle la vida, aunque le dejó secuelas físicas importantes.