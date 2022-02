Violencia contra la mujer: capturan al hombre que fue grabado amenazando de muerte a su exnovia

Laura Conteras perdió la cuenta de los mensajes amenazantes que recibió en su celular por parte de Alejandro Rodríguez Anacona. Tras terminar la relación sentimental por el comportamiento agresivo, Rodríguez empezó a amedrentarla constantemente por redes sociales. No contento con esto, fue hasta su casa y, tras romper las ventanas de la puerta, le manifestó que ella iba a pagar muy caro lo que le había hecho.

En esa oportunidad, el hombre –visiblemente alterado– le aseguró que se iba a vengar. “Yo me hago llevar, pero no me voy a quedar con esa, se lo juro por el bien sagrado. Acá voy a quedar gran hijueputa, acá me voy a quedar”.

“¿Eso quería? Una excusa para poder sacar todo esto que tengo reprimido y si tengo que estar en una cárcel, escondido o muerto me vale, pero antes usted me paga todo lo que me hace”. No era la primera vez que algo así ocurría, estando por la calle había sido interceptada y amenazada por su exnovio, incluso la había intentado agredir físicamente.

Con videos en mano y los registros de las amenazas, Laura se dirigió a las autoridades para buscar protección, puesto que era evidente que su vida e integridad personal estaban en riesgo. Pero cuando quiso poner la denuncia, tras el evento en su casa, se encontró que la Inspección de Policía de Soacha estaba cerrada. Igualmente, en la Fiscalía solamente le recibieron la denuncia, pero no atendieron las peticiones de protección y seguridad que hizo.

Tras la denuncia en medios de comunicación, este martes se conoció que agentes del CTI de la Fiscalía General capturaron en Bogotá a Alejandro Rodríguez. El hombre tendrá que responder ahora ante un juez por delitos relacionados con las amenazas y violencia física.

En desarrollo...