“Yo soy sobreviviente de innumerables atentados por milagro de Dios”: Expresidente Uribe entrega un recuento de su vida pública

“El doctor Cepeda me acusó de lo humano y de lo divino. Recuerdo, me vinculó con Pablo Escobar”, recordó el expresidente. “Medios públicos abiertos confirmaron que en tres ocasiones Pablo Escobar me mandó a asesinar. Yo soy sobreviviente, señora juez, de innumerables atentados por milagro de Dios y no he tenido sino una protección que es la fuerza pública”, dijo Uribe.