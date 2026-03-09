Elecciones

Camilo Torres, del Partido Liberal, una de las nuevas caras del Senado por el Atlántico, es sobrino del polémico Euclides Torres

Pertenece al grupo Torres, que tiene cercanías con el Gobierno del presidente Gustavo Petro en Atlántico.

Redacción Semana
9 de marzo de 2026, 1:26 p. m.
Camilo Torres Villalba.
Camilo Torres Villalba. Foto: Suministrado a SEMANA.

El electo senador Camilo Torres Villalba, del Partido Liberal, se pronunció este lunes 9 de marzo luego de ser una de las nuevas caras que llegarán a la cámara alta del Congreso de la República. El político sostuvo que llegará a la capital del país a impulsar proyectos que beneficien a la población más joven de todo el territorio nacional.

Hay que recordar que este político es sobrino de Euclides Torres, el mayor contratista del gobierno de Gustavo Petro y quien ha estado inmerso en los escándalos de la financiación de la campaña Petro Presidente. Es hijo de Martha Villalba, exrepresentante a la Cámara por el Atlántico.

“Los colombianos queremos y merecemos un país con más oportunidades para los jóvenes, más fuerza para las regiones, más dignidad para el campo y un Estado que sí responda. A eso vamos al Congreso: a trabajar, a cumplir y a honrar la confianza que nos depositaron con resultados”, dijo.

