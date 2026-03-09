Este es el panorama del Senado en Atlántico: Pacto Histórico ganó, pero liberales y Cambio Radical pisan fuerte

Los principales grupos políticos tradicionales en Atlántico se disputaron las curules con el Pacto Histórico, que logró el primer lugar. Sin embargo, el Partido Liberal y la coalición Cambio Radical-Alma estuvieron demasiado cerca, lo que deja ver la puja en esta zona del Caribe colombiano.

La Registraduría Nacional dio a conocer, con el 97,60 % de las mesas informadas, que en el departamento fueron reportados 1.257.904 votantes, una participación del 58,96 %. Asimismo, contabilizaron 1.146.138 votos válidos, 30.628 votos en blanco y 37.136 votos nulos.

Las siete curules de la Cámara por el Atlántico: Cambio Radical lidera con tres representantes

Fueron en preconteo 285.935 votos del Pacto en el Atlántico, siendo los más votados, es decir, el 24,94 %. La lista era cerrada, lo que evidenció el respaldo a las convicciones de este grupo y no a candidaturas individuales.

Entretanto, el Partido Liberal Colombiano obtuvo el segundo lugar con 238.289 votos, es decir, el 20,79 %, mostrando una maquinaria robusta y altamente competitiva. Dentro de esa lista, el nombre más votado fue Yessid Enrique Pulgar Daza, con 84.779 votos; le siguieron Camilo Andrés Torres Villalba, con 62.481, y Laura Ester Fortich Sánchez, con 27.121.

Por su parte, Cambio Radical-Alma alcanzó 233.658 votos, equivalentes al 20,38 %. En esa lista, el más fuerte fue Gonzalo Dimas Baute González, con 69.887 votos, seguido por César Augusto Lorduy Maldonado, con 42.787, y Selmen David Arana Cano, con 24.447.

El Partido Conservador Colombiano sumó 89.122 votos, es decir, el 7,77 %. De ese grupo, se le vio a Armando Antonio Zabarain D’Arce con 33.978 votos.

Caen los presuntos responsables de asesinar a dos hermanas menores de edad en Atlántico

Alianza por Colombia obtuvo 61.250 votos, que corresponde al 5,34 %. El principal jalonador de esa lista fue Antonio Luis Zabarain López, con 22.859 votos, seguido de Gustavo Adolfo Moreno Hurtado, con 5.487.

Entretanto, el Centro Democrático alcanzó 55.286 votos, para un 4,82 %. En este caso, al tratarse también de una lista cerrada, toda la votación quedó concentrada en la colectividad.

Por su parte, el Partido de la U consiguió 51.923 votos, equivalentes al 4,53 %. En esa lista, el nombre más fuerte fue José David Name Cardozo, con 20.981 votos, una cifra que volvió a mostrar su peso político en el Atlántico.

Senador José David Name no alcanzó los votos para el nuevo periodo legislativo. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

En el grupo de fuerzas emergentes o de menor tamaño dentro del tablero principal también apareció Ahora Colombia, que logró 42.885 votos, es decir, el 3,74 %. Su candidato más votado fue Óscar David Galán Escalante, con 17.478 votos.

Los senadores del Atlántico serían Pedro Flórez, del Pacto Histórico; Laura Fortich, del Partido Liberal, y Carlos Meisel, del Centro Democrático, que se mantuvieron en el Congreso.

Agmeth Escaf, del Pacto Histórico, pasó de la Cámara de Representantes al Senado, así como Gonzalo Baute, de Cambio Radical; Camilo Torres, y Yessid Pulgar, ambos del Partido Liberal.