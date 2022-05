Como “inaceptable” calificó alcalde Pumarejo los tres días que Barranquilla lleva sin luz

Durante los últimos días, algunos municipios del Atlántico y barrios de Barranquilla han estado sin el servicio de energía eléctrica, debido a labores de mantenimiento que la empresa Air-e ha estado realizando, situación por la que los ciudadanos han protestado.

El municipio de Soledad y los barrios La Luz, Rebolo, Villa del Carmen, La Cumbre, entre otros, han tenido que enfrentarse a largas horas a oscuras, dado que los apagones han sido constantes y sin previo aviso.

Esto ha causado inconformismo no solo en la ciudadanía, sino también en la autoridad local, como lo es el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, quien calificó el hecho como “inaceptable”.

“Es muy lamentable, nos han sometido a tres días sin fluido eléctrico y, más aún, en un momento en el que el calor y la humedad en Barranquilla son intolerables para muchos. Entendemos que Air-e está haciendo un esfuerzo, pero no nos puede someter a días como estos, esto no puede volver a suceder”, manifestó el mandatario.

Además, Pumarejo exigió a la empresa Air-e que dé aviso a las comunidades afectadas que estarán sin el servicio de energía para poder tomar medidas preventivas para sacar adelante sus estudios y trabajos.

“El Caribe colombiano está haciendo un esfuerzo que Colombia no comprende. Nosotros pagamos hoy la tarifa más costosa de energía eléctrica del país. ¿Y por qué la estamos pagando? Porque durante más de dos décadas el Estado no proveyó que los operadores de distribución y comercialización no estaban haciendo las inversiones que tenían que hacer de acuerdo a sus recaudos y de acuerdo a los envíos que se le hacían, por ejemplo, para la normalización de barrios”, sostuvo el alcalde barranquillero.

Incluso, denunció que familias de estratos 1 o 2 pagan hasta 300 mil pesos por una factura. “No tienen cómo pagarlo y después nos dicen que somos mala paga. Nosotros no somos mala paga, simplemente no podemos hacer milagros”, dijo.

Cerrarán empresas que sean sorprendidas robando energía en Atlántico, Magdalena y La Guajira

Inspectores de Policía de Barranquilla, personal de la Policía Nacional, la Oficina de Servicios Públicos de la Alcaldía y la compañía Air-e efectuaron un encuentro taller que tuvo como propósito revisar el procedimiento previsto en la ley para adelantar la ejecución de un nuevo operativo en contra de las empresas y negocios que cometan el delito de defraudación de fluidos por la apropiación del servicio de energía eléctrica.

El aplicativo del numeral 13 del artículo 92 y el artículo 196 del Código Nacional de Policía y Convivencia prevén la suspensión temporal de hasta diez días de la actividad que desarrolle una empresa o negocio que se detecte con el servicio de energía instalado, sin autorización escrita de la compañía.

Estas normas señalan que se podrá imponer adicionalmente una multa de 16 SMLMV, y si la empresa o establecimiento reincide al año de haberse detectado esta conducta, se procederá a su cierre definitivo.

Air-e informó que estarán adelantando estos procedimientos con base en las normas mencionadas, sin descartar la presentación de las denuncias penales respectivas por el delito de defraudación de fluidos por la apropiación del servicio de energía, el cual se encuentra consagrado en el artículo 256 del Código Penal, mismo que conlleva penas de hasta de seis años de prisión y multa de hasta 150 millones de pesos, sin perjuicio de que se haga efectivo el cobro de los perjuicios económicos causados por este delito.

Estas acciones también se extenderán a los departamentos de Magdalena y La Guajira, donde, pese a tener una reducción relevante del robo de energía, todavía existen sectores en los que se comete este delito de manera flagrante.

En el encuentro se estudiaron varios casos de manipulación de redes y equipos de medidas para la apropiación del servicio de energía y sustraerse de su pago. Hasta el momento, las instituciones no han escatimado esfuerzos para combatir este flagelo, razón por la cual se cuenta a la fecha con cerca de 250 investigaciones penales que cursan en la Fiscalía.

Es importante señalar que, además del delito de defraudación de fluidos para apropiarse de la energía, al manipular los medidores e instalaciones eléctricas se pone en riesgo la vida y la integridad de las personas, así como el daño de electrodomésticos.