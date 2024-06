Esto es lo que se sabe de la mujer que fue decapitada por un hombre en Santo Tomás, Atlántico: hay una persona capturada

Habla una amiga de la mujer

“Un día llegó a la casa a las 12 de la noche y detrás de la puerta sacó una pistola y se la puso a ella, a mí también me señaló con la pistola y hasta le pegó a una hija de Liliana”, contó la joven.

Policía señala que una de las causas del ataque al papá de Francia Márquez fue por no parar en un retén ilegal

“Ella me dijo que iba para allá, pero yo no quise ir porque tenía una muela inflamada. Ella había dicho que se iba a mudar para allá donde la terminaron asesinando. Si me hubiese ido con ella también estaría muerta”, indicó la joven.