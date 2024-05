Joven estudiante de colegio distrital representará a Barranquilla en proyecto de inmersión en la Nasa: conozca la historia

“Esta es la materialización de tus sueños, el testimonio vivo de que la dedicación y la disciplina se premian y dan frutos. Desde ya has demostrado tu valentía y constancia, es por eso que estás aquí, lista para brillar como nunca antes”, se lee en el documento.

¿Quién es Camila?

La estudiante de 10 grado afirma sentirse muy orgullosa y entusiasmada de ser parte de esta aventura: “Siento que me escogieron a mí porque me gusta toda la parte de la innovación, de siempre estar creando e investigando, es algo que realmente me apasiona. Soy una de las líderes de innovación del semillero en mi institución”.