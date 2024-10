Puente que colapsó y dejó 4 muertos en la calle 30, en Atlántico, será entregado en noviembre, según la ANI

¿Cómo fue la tragedia?

“Yo subí el puente normal como lo hago todos los días e iba un carrito adelante, yo me acuerdo del carro Sprint rojo que iba, yo me lo pasé y cuando yo me vi fue abajo. En ese momento yo lo único que dije fue Dios mío porque sentí que el carro se me fue y no solté el volante”, relató.

“Le doy gracias a Dios porque yo no sé cómo salí del carro. Las bolsas de aire se activaron y no sé cómo fue que yo me salí por la ventada porque hasta el cinturón me quité y salí por la ventana. Cuando yo salí yo sentí lo que cayó al lado mío y yo no me percaté que era el carro y luego el señor de la moto. Yo me retiré de ahí porque tenía miedo, pero me devolví para el carro a buscar mi celular para llamar a mi esposa, no lo encontré y me retiré porque tenía temor”, contó el hombre acompañado de su esposa.