Atención: aparece joven de la Javeriana que estaba desaparecido desde el pasado 21 de abril

Por medio de su cuenta de Twitter, el Mayor General Eliécer Camacho Jiménez, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, confirmó la aparición de Juan Andrés López, el joven de 21 años que su familia buscaba desde el viernes pasado.

“Agradecemos a todas la personas que se solidarizaron con la desaparición del joven Juan López, una ciudadana avisó a nuestros uniformados en la localidad de Santa Fe quienes lo encontraron sano y salvo. Compartimos esta alegría, se encuentra en brazos de su familia”, escribió Camacho en su la red social.

Agradecemos a todas la personas que se solidarizaron con la desaparición del joven Juan López, una ciudadana avisó a nuestros uniformados en la localidad de #SantaFe quienes lo encontraron sano y salvo.



Compartimos esta alegría, se encuentra en brazos de su familia. pic.twitter.com/Dp8cTZrS60 — Mayor General Eliécer Camacho Jiménez (@PoliciaBogota) April 25, 2022

Por su parte, la Universidad Javeriana, institución en la que el joven cursa la carrera de ingeniería civil, envío un emotivo mensaje sobre el hallazgo de su estudiante en redes sociales.

“Agradecemos a las autoridades, a los medios de comunicación, y a todas las personas que apoyaron su búsqueda, gracias a la cual Juan Andrés se reencontró con sus familiares y seres queridos”, indicó el claustro educativo.

La Pontificia Universidad Javeriana informa que, según lo reportado por la Policía Nacional, fue encontrado con vida Juan Andrés López, nuestro estudiante de Ingeniería Civil. — Pontificia Universidad Javeriana (@UniJaveriana) April 25, 2022

Fin del sufrimiento

Fueron tres días de dolor, tristeza y muchas llamadas los que vivieron los familiares y amigos de Juan Andrés, quien el pasado jueves salió de la Javeriana sobre las 9:30 p.m.; esa fue la última vez que se supo algo de él.

“Yo hablé con él la última vez ese jueves 21 de abril a las 6:20 p. m., me aseguró que tenía pendientes unos compromisos académicos y luego saldría para la casa en Transmilenio. En los videos de seguridad observamos que sale de la universidad, pero nunca llegó a la casa”, dijo el padre del joven, Nelson López.

El hombre, como era de esperarse, mostraba el sufrimiento en su rostro mientras contaba los detalles de su desesperación. Para él, era una situación anormal que su hijo desapareciera, pues, incluso, era muy raro que se mantuviera incomunicado de su familia, con quien tiene una buena relación.

“El jueves 21 de abril lo vimos por última vez con las cámaras de la Universidad Javeriana, tenía una salida técnica, entró a la biblioteca de ingeniería, completó lo que tenía que hacer y salió para la casa, pero nunca llegó”, dijo el desesperado padre.

Póster con el que intentaban encontrar a Juan Andrés - Foto: Cortesia

Asimismo, manifestó que, en medio de la incertidumbre, los malos pensamientos empezaron a llegar. Pensar lo peor era un hecho que se hacía cada vez más frecuente en su cabeza.

“De pronto fue atacado con alguna sustancia, pues sale de la universidad normal, no acostumbraba a salir de la casa sin avisar (…) el celular se va a correo de voz, dijo que estaba preparando una sustentación al otro día”, añadió, horas antes de que la Policía, en medio de su búsqueda hallara el dispositivo móvil, junto con su maleta y un casco que el joven usa para sus clases en la universidad.

“Hemos podido identificar que en la noche del jueves se hizo uso de la tarjeta personalizada de Transmilenio y el viernes en la mañana también pero desafortunadamente no nos consta si es él o si no, no hemos podido acceder a ver los videos de las cámaras de vigilancia de las estaciones de Transmilenio”, añadió.

Al contactar a la Policía sobre los detalles de la desaparición de Juan Andrés, indicaron que en primera medida se está manejando la hipótesis de que el joven estaba escopolaminado, pero que se están esperando las pruebas de toxicología para confirmar o desvirtuar esta teoría.

“Se está diciendo que escopolaminado (...) pero cuando salga el examen de toxicología ahí sabremos todos a ciencia cierta que pasó”, informó la Policía a SEMANA.