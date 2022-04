Hallan cuerpo de joven que desapareció cuando pescaba en río de Santander

Foto: NurPhoto via Getty Images

Foto: NurPhoto via Getty Images

Las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de José Romualdo Ramos García, de 21 años, desaparecido en un río de Santander, reportado como desaparecido desde el pasado 14 de abril por sus familiares y hallado este Jueves Santo en el embalse de Topocoro, informó Blu Radio.

De acuerdo con el noticiero radial, el director de la Oficina de Gestión de Riesgo, César García, dijo que el joven fue encontrado por los bomberos cerca de la desembocadura del río Chuchurí.

Los familiares de la víctima informaron que el joven se perdió cuando realizaba labores de pesca deportiva y fue reportado desaparecido cuando sus familiares no pudieron comunicarse con él.

La recomendación que hicieron las autoridades a los turistas y los pescadores de la zona es utilizar siempre los implementos de seguridad como el chaleco salvavidas, especialmente cuando se encuentren en este embalse, ya que debido al fuerte invierno y las lluvias que caen en diferentes sectores del país se presentan crecidas y desbordamiento de ríos y quebradas.

Fue encontrado el cuerpo sin vida del joven desaparecido el día jueves santo en el Río Chucurí sector PaloTigre, gracias a las labores de búsqueda de @SanVicenteCh, @BomberosChucuri, @BomberosBGA e @ISAGEN, bajo la coordinación del #PMU de la @OGRDSantander. pic.twitter.com/yMJ6vNLUY8 — Gestión del Riesgo de Desastres | Santander (@OGRDSantander) April 16, 2022

Barranquilla: joven murió ahogado tras bañarse en un jagüey del barrio 20 de Julio

Como Alexis Díaz Fontalvo fue identificado el joven de 16 años de edad que se habría ahogado en el cuerpo de agua ubicado en el barrio 20 de Julio de la ciudad de Barranquilla.

Según información preliminar, el menor estaría disfrutando en compañía de un grupo de amigos, cuando presuntamente uno de ellos se encontraba inmerso pidiendo auxilio, por lo que Alexis en un intento de socorrer a su amigo, no logró salir a la superficie.

“Nosotros lo dejamos en la casa. Fui con mi mamá a donde mi hermana y lo dejamos almorzando. Vino un amigo y le dijo que fueran al jagüey. Yo le dije que no fuera y él se fue, al rato viene otro amigo a decirnos que él estaba en el jagüey y se estaba ahogando”, afirmó la madre del menor.

Al pasar unos minutos el cuerpo fue sacado sin signos vitales, trasladado por las autoridades a las dependencias de Medicina Legal.

“Soñaba con ser bombero”: madre de la niña que se ahogó en balneario de Santander

Lo que parecía un paseo familiar terminó en tragedia, luego de que el pasado domingo 10 de abril se registrara la desaparición de Anny Salomé Vargas Soto, de 7 años, en el balneario El Remanso en el municipio de Rionegro, Santander.

El cuerpo sin vida de la menor fue hallado al día siguiente y a pocos metros del lugar de la emergencia, dentro de uno de los pozos debajo de un puente de piedra.

Desde que se conoció la noticia de la desaparición de Anny se activaron en todo el departamento de Santander los organismos de socorro junto a la Policía Metropolitana, Bomberos y la Defensa Civil. Desafortunadamente, en horas de la mañana de ayer lunes 11 de abril se confirmó sobre el deceso de la menor.

Por su parte, el coronel Franklin Cruz, comandante de la Policía de Santander, afirmó que Anny Salomé “fue arrastrada por las aguas, por el afluente natural, y quedó atrapada en un tramo del río. En el sitio donde un niño nos dijo que se había sumergido la niña, en un paso de piedra, se encontraron los primeros indicios”.

Día de la tragedia

La menor de siete años había llegado junto a su familia a la ciudad de Bucaramanga para pasar las vacaciones de Semana Santa. Posterior a eso, viajaron hasta el municipio de Rionegro, donde empezarían sus vacaciones, pero sobre las 3:00 p. m. Anny desapareció.

La familia santandereana había informado que la menor vestía traje de baño en tonos pasteles y pantaloneta color blanco. Tan pronto se conoció de la desaparición de Anny, los organismos de socorro llegaron hasta el lugar de los hechos para realizar los trabajos de búsqueda, pero no fue posible hallarla.

Genny Marcela Soto Torres, madre de la menor, contó en su momento a un medio radial que estaban en un balneario en Rionegro, le tomó una foto a la niña, se volteó para entregar el celular y cuando regresó su hija ya no estaba. La primera hipótesis que manejaban las autoridades hasta la mañana de ayer lunes era de un supuesto rapto, pues según versiones de los familiares, en el balneario habrían notado la presencia de una pareja que actuaba de manera extraña, quienes habrían pagado la entrada, pero no hicieron uso de las instalaciones y luego desaparecieron justo cuando la niña ya no estaba; sin embargo, siguieron los trabajos de búsqueda.

Luego de conocerse sobre el hallazgo de la menor de siete años sin vida el lunes en horas de la mañana, el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, lamentó lo sucedido: “Con profundo dolor debo informar que fue encontrado el cuerpo de la niña Anny Salomé en el balneario de Rionegro. Envío mi mensaje de fortaleza y solidaridad a sus padres, familia y allegados por tan irreparable pérdida”.