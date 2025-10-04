Caos en el aeropuerto El Dorado: usuarios denunciaron largas filas para salir del país en el inicio de la semana de receso

Un verdadero caos vivieron varios viajeros durante la mañana de este sábado, 4 de octubre, en el aeropuerto El Dorado de Bogotá.

A través de redes sociales, usuarios reportaron largas filas y mucha congestión en la terminal aérea, especialmente en la zona de Migración Colombia, donde se realiza uno de los procesos más importantes para salir del país.

#AEstaHora| Este es el panorama en el Aeropuerto Internacional El Dorado. Se reportan largas filas en Migración y aseguran que no hay suficiente personal⏬ pic.twitter.com/brkgMKLHxL — Noticias RCN (@NoticiasRCN) October 4, 2025

La situación coincidió con el inicio de la semana de receso escolar, periodo que miles de colombianos aprovechan para viajar y disfrutar en familia.

Según algunos viajeros, no había personal suficiente de Migración para atender el alto flujo de personas que esperaban salir del país.

En los videos difundidos se observa a cientos de personas haciendo una larga fila para cumplir con el proceso obligatorio previo al abordaje internacional.

También se conocieron imágenes en las que se evidencia que en las ventanillas de Migración no había personal, sino letreros del sindicato de trabajadores que exigían el cumplimiento de los compromisos por parte del Gobierno.

#BOGOTÁ Aumentan las quejas de los pasajeros en el Aeropuerto Internacional El Dorado, por las demoras y presunta falta de personal de Migración.



En las ventanillas de Migración, hay letreros del Sindicato pidiéndole al Gobierno el cumplimento de las garantías para los… pic.twitter.com/Wutsr3iv8F — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 4, 2025

“No más deshumanización para los empleados de Migración y Cancillería”, se lee.

Ante lo sucedido, Migración Colombia ha mantenido reportes con diferentes actualizaciones sobre cómo avanza todo. El último fue hecho hacia las 12:00 p. m. indicó que ya había normalidad en las salidas internacionales.

Entre las recomendaciones, la entidad recordó la importancia de llegar con tres horas de anticipación respecto al horario del vuelo, con el fin de evitar contratiempos o retrasos.

Asimismo, pidió a los viajeros que ya tienen el sistema automático de reconocimiento biométrico realizar el proceso por medio de este y con ello evitar cualquier congestión en filas.

Reporte 12:00 m. Normalidad previa a la semana de receso.



Sigue recomendaciones y llega con más tiempo si viajas con niñas, niños o adolescentes que requieran verificación de permisos de salida. ✅ pic.twitter.com/nnWamZ9H3N — Migración Colombia (@MigracionCol) October 4, 2025

Además, Migración recordó la importancia de portar con todos los documentos en orden, ya que de esta forma se agilizarán las filas.