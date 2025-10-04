Suscribirse

Nación

Caos en el aeropuerto El Dorado: usuarios denunciaron largas filas para salir del país en el inicio de la semana de receso

Migración Colombia informó que la situación se ha estabilizado y que el proceso de salida del país ya opera con normalidad.

Redacción Nación
4 de octubre de 2025, 5:48 p. m.
Migración Colombia para salir del país en el aeropuerto El Dorado.
| Foto: Captura de video: @UltimaHoraCR

Un verdadero caos vivieron varios viajeros durante la mañana de este sábado, 4 de octubre, en el aeropuerto El Dorado de Bogotá.

A través de redes sociales, usuarios reportaron largas filas y mucha congestión en la terminal aérea, especialmente en la zona de Migración Colombia, donde se realiza uno de los procesos más importantes para salir del país.

La situación coincidió con el inicio de la semana de receso escolar, periodo que miles de colombianos aprovechan para viajar y disfrutar en familia.

Según algunos viajeros, no había personal suficiente de Migración para atender el alto flujo de personas que esperaban salir del país.

Contexto: Viajes seguros en familia: consejos viales clave para la semana de receso escolar en Colombia

En los videos difundidos se observa a cientos de personas haciendo una larga fila para cumplir con el proceso obligatorio previo al abordaje internacional.

También se conocieron imágenes en las que se evidencia que en las ventanillas de Migración no había personal, sino letreros del sindicato de trabajadores que exigían el cumplimiento de los compromisos por parte del Gobierno.

“No más deshumanización para los empleados de Migración y Cancillería”, se lee.

Ante lo sucedido, Migración Colombia ha mantenido reportes con diferentes actualizaciones sobre cómo avanza todo. El último fue hecho hacia las 12:00 p. m. indicó que ya había normalidad en las salidas internacionales.

Contexto: Semana de receso: proyectan un importante crecimiento en movimiento de viajeros en el país; estas son las cifras

Entre las recomendaciones, la entidad recordó la importancia de llegar con tres horas de anticipación respecto al horario del vuelo, con el fin de evitar contratiempos o retrasos.

Asimismo, pidió a los viajeros que ya tienen el sistema automático de reconocimiento biométrico realizar el proceso por medio de este y con ello evitar cualquier congestión en filas.

Además, Migración recordó la importancia de portar con todos los documentos en orden, ya que de esta forma se agilizarán las filas.

De acuerdo con datos de las autoridades, se espera que en esta semana de receso viajen más de 1.3 millones de pasajeros con destinos nacionales y más de 700.000 con destino a otro país en los diferentes aeropuertos colombianos.

Redacción Nación
