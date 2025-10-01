Cortes de agua en barrios de Bogotá para el jueves 2 de octubre de 2025: estos son los horarios y zonas afectadas

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) dio a conocer la lista de barrios que tendrán cortes de agua este jueves, 2 de octubre de 2025.

La entidad realizará trabajos en redes de agua potable, así como obras de mantenimiento que buscan mejorar el suministro en la ciudad y de los municipios aledaños.

Cortes de agua en Bogotá

Localidad de San Cristóbal

Villa de Los Alpes, Villa de Los Alpes I, Suramérica, Córdoba, Bello Horizonte, Montebello, San Pedro, Granada sur, Velódromo, San Blass, Las Mercedes

San Cristóbal sur. De la carrera 1A a la carrera 5A, entre la calle 12 sur a la calle 36 sur. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

La suspensión del servicio puede durar más de 24 horas. | Foto: Twitter: @AcueductoBogota

Soacha Panorama, Ricaurte

La Magdalena, El Porvenir, Santa Rosa, Camilo Torres, Nogal, Hogar del Sol, La Amistad, Bochica, La Toscana y La Cañada. De la calle 18 a la calle 30, entre la carrera 9 este a la avenida carrera 4 (Autopista sur). Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Los Mártires

Paloquemao. De la carrera 27 a la carrera 30, entre la calle 13 a la calle 22. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a cambio de hidrante y válvula.

Localidad de Kennedy

Provivienda Oriental. De la avenida Calle 8 sur a la calle 26 sur, entre la avenida Carrera 68 a la carrera 71D. Desde las 7:00 a. m. hasta por 27 horas. Debido a empates redes acueducto.

Localidad de Puente Aranda

El Remanso. De la avenida Calle 8 sur a la diagonal 16 sur, entre la carrera 37 a la avenida Carrera 50. Desde las 7:00 a. m. hasta por 27 horas. Debido a empates redes acueducto.

Localidad de Fontibón

San Pablo Jericó. Desde la carrera 113 a la carrera 129, entre la calle 17 a la calle 22. Desde las 7:00 a. m. hasta por 27 horas. Debido a empates redes acueducto.

Localidad de Usaquén

Cedritos, Cedros Narváez, Acacias Usaquén, Los Cedros Oriental. De la carrera 7 a la carrera 9, entre la calle 140 a la calle 148. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Suba

Club Los Lagartos, Niza Suba. De la carrera 72 a la carrera 81, entre la calle 93 a la calle 128B. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto.

Localidad de Usaquén