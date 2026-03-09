Como es costumbre en la capital colombiana, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá suspenderá temporalmente el servicio de agua en los diferentes barrios de Bogotá, debido a los trabajos de mantenimiento que buscan mejorar el suministro en la ciudad.
Para este lunes, solamente se suspendió el servicio en un barrio de la ciudad; sin embargo, para este martes 10 de marzo, serán seis las localidades impactadas. Los horarios no son los mismos para todos los sectores, al igual que las razones.
Barrios sin agua este lunes 9 de marzo
Engativá
- Villas de Granada
El servicio se suspendió desde las 9 de la mañana y se espera que este pueda durar hasta 24 horas.
Barrios sin agua este martes 10 de marzo
Engativá
- Garcés Navas
A partir de las 9 a.m. hasta por 24 horas debido a cambio de válvula.
Chapinero
- Juan XXIII
- María Cristina
Desde las 9 a.m. hasta por 24 horas debido al cambio de válvula.
Suba
- Tibabuyes II
A partir de las 10 a.m. hasta por 24 horas por la instalación de macromedidor.
- Almirante Colón
- Altos de Chózica
- Altos de Suba
- Atenas
- Barajas Norte
- Casablanca Suba I
- Casablanca Suba
- Ciudad de Hunza
- Ciudad Jardín Norte
- Del Monte
- El Plan
- Escuela de Carabineros
- Gilmar
- Iberia
- Las Villas
- Los Naranjos
- Niza Norte
- Niza Suba
- San José de Bavaria
- Suba Cerros
- Suba Urbano
- Tuna Alta
- Villa Alcázar
- Villa Elisa
Desde las 5 p.m. hasta por 12 horas, por pruebas al tanque de agua.
Bosa
- El Jardín
- El Toche
- La Esperanza Bosa
- La Isla
- La Primavera
- Manzanares
- San Diego
- San Eugenio
- San José
A partir de las 10 de la mañana y puede durar 24 horas por mantenimiento preventivo.
Ciudad Bolívar
- Nuevo Chile
- Surbana
- Motorista
- Villa Nora
- Olarte
- José A. Galán
- Llanos de Bosa
- Jiménez de Quesada
- Carlos Albán
- San Diego
- Islandia
- Gran Colombiano
Este corte solo duraría desde las 10 a.m. hasta las 2 p.m., por verificación de macromedidor.
Barrios Unidos
- Alcázares
- Alcázares Norte
- Alfonso López
- Banco Central
- Baquero Belalcázar
- Benjamín Herrera
- Campín
- Colombia
- Galerías
- Juan XXIII
- La Aurora
- La Esperanza
- La Merced Norte
- La Paz
- La Soledad
- Las Américas
- Muequetá
- Once de Noviembre
- Palermo
- Quinta Mutis
- Rafael Uribe
- San Felipe
- San Luis
- Santa Sofía
- Siete de Agosto
Desde las 10 a.m. hasta por 24 horas, debido al mantenimiento correctivo.