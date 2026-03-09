Como es costumbre en la capital colombiana, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá suspenderá temporalmente el servicio de agua en los diferentes barrios de Bogotá, debido a los trabajos de mantenimiento que buscan mejorar el suministro en la ciudad.

Acueducto confirma los barrios que se quedan sin agua este jueves 5 de marzo: consulte los horarios

Para este lunes, solamente se suspendió el servicio en un barrio de la ciudad; sin embargo, para este martes 10 de marzo, serán seis las localidades impactadas. Los horarios no son los mismos para todos los sectores, al igual que las razones.

Barrios sin agua este lunes 9 de marzo

Engativá

Villas de Granada

El servicio se suspendió desde las 9 de la mañana y se espera que este pueda durar hasta 24 horas.

Barrios sin agua este martes 10 de marzo

Engativá

Garcés Navas

A partir de las 9 a.m. hasta por 24 horas debido a cambio de válvula.

Chapinero

Juan XXIII

María Cristina

Desde las 9 a.m. hasta por 24 horas debido al cambio de válvula.

Suba

Tibabuyes II

A partir de las 10 a.m. hasta por 24 horas por la instalación de macromedidor.

Almirante Colón

Altos de Chózica

Altos de Suba

Atenas

Barajas Norte

Casablanca Suba I

Casablanca Suba

Ciudad de Hunza

Ciudad Jardín Norte

Del Monte

El Plan

Escuela de Carabineros

Gilmar

Iberia

Las Villas

Los Naranjos

Niza Norte

Niza Suba

San José de Bavaria

Suba Cerros

Suba Urbano

Tuna Alta

Villa Alcázar

Villa Elisa

Desde las 5 p.m. hasta por 12 horas, por pruebas al tanque de agua.

Bosa

El Jardín

El Toche

La Esperanza Bosa

La Isla

La Primavera

Manzanares

San Diego

San Eugenio

San José

A partir de las 10 de la mañana y puede durar 24 horas por mantenimiento preventivo.

Ciudad Bolívar

Nuevo Chile

Surbana

Motorista

Villa Nora

Olarte

José A. Galán

Llanos de Bosa

Jiménez de Quesada

Carlos Albán

San Diego

Islandia

Gran Colombiano

Este corte solo duraría desde las 10 a.m. hasta las 2 p.m., por verificación de macromedidor.

Barrios Unidos

Alcázares

Alcázares Norte

Alfonso López

Banco Central

Baquero Belalcázar

Benjamín Herrera

Campín

Colombia

Galerías

Juan XXIII

La Aurora

La Esperanza

La Merced Norte

La Paz

La Soledad

Las Américas

Muequetá

Once de Noviembre

Palermo

Quinta Mutis

Rafael Uribe

San Felipe

San Luis

Santa Sofía

Siete de Agosto

Desde las 10 a.m. hasta por 24 horas, debido al mantenimiento correctivo.